MARKTREDWITZ, LKR. WUNSIEDEL. Ein Kellerbrand sorgte in der Nacht zum Samstag für einen größeren Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst in Marktredwitz. Die Hofer Kriminalpolizei bittet dazu um Hinweise aus der Bevölkerung.

Vergangenen Freitagabend kam es in der Kolpingstraße in Marktredwitz zu einem Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus. Es wurde berichtet. Die Ursache und der Hergang der Brandentstehung sind aktuell Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Beamten der Kripo Hof wenden sich in dem Fall an die Bevölkerung und bitten um Mithilfe. Den Ermittlern geht es dabei um Zeugen, die am Freitagabend verdächtige Wahrnehmungen in der Kolpingstraße und deren Umgebung gemacht haben, die mit dem Brand in Verbindung stehen könnten. Interessant sind dabei verdächtige Personen oder Fahrzeuge, die in diesem Bereich gesehen wurden. Nicht nur der Zeitraum um kurz vor halb zwölf ist dabei von Bedeutung, sondern auch der Zeitraum vor dem Brandgeschehen, also bereits der frühere Abend oder der späte Nachmittag.

Für Hinweise melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei Hof unter der Tel.-Nr. 09281/7040.