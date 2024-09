RAUBLING, LKR. ROSENHEIM. Am frühen Samstagmorgen, 24. August 2024, wurde ein Pkw-Fahrer auf der A8, Höhe Anschlussstelle Rosenheim-West, einer Polizeikontrolle unterzogen. Dabei konnten Drogen aufgefunden und sichergestellt werden. Die Kriminalpolizei Rosenheim übernahm, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die Ermittlungen. Der Tatverdächtiger sitzt nun in Untersuchungshaft.

Am frühen Samstagmorgen (24. August 2024), gegen 4.35 Uhr, wurde ein 41-jähriger österreichischer Pkw-Fahrer, durch Beamte der Grenzpolizeiinspektion Raubling auf der A8 (Höhe Anschlussstelle Rosenheim-West, in Fahrtrichtung Salzburg) kontrolliert. Die Schleierfahnder lagen mit ihrem geschulten Auge genau richtig, denn bei der Durchsuchung des Fahrzeugs konnte ca. 1 Kilogramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Des Weiteren gab der 41-Jährige gegenüber den Beamten an, sein Fahrzeug unter Betäubungsmitteleinfluss geführt zu haben.

Noch vor Ort wurde der dringend Tatverdächtige vorläufig festgenommen. Das Fachkommissariat 4 für Rauschgiftdelikte der Kriminalpolizeiinspektion Rosenheim übernahm, unter der Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, die weiteren Ermittlungen.

Die zuständige Staatsanwaltschaft stellte aufgrund des Sachverhalts Haftantrag gegen den 41-jährigen Tatverdächtigen. Der zuständige Ermittlungsrichter erließ Haftbefehl gegen diesen und er wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

Die Ermittlungen dauern weiter an.