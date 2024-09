MARKTLEUGAST, LKR. KULMBACH. Der Ausflug einer Motorradgruppe nahm am Sonntagnachmittag ein tödliches Ende. Eine junge Kradfahrerin starb nach einem schweren Unfall noch an Ort und Stelle.

Um kurz nach 14 Uhr war eine Vierergruppe Kradfahrer unterwegs auf der Kreisstraße KU27 von Stammbach in Richtung Marienweiher. Aus unklarer Ursache geriet eine 19-Jährige aus dem Landkreis Bayreuth mit ihrer KTM kurz nach Stammbach in den Gegenverkehr. Dort wurde sie vom Audi Q5 eines 32-Jährigen aus dem Landkreis Hof erfasst und überrollt. Die Verletzungen der jungen Frau waren so stark, sodass für sie jede Hilfe zu spät kam. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Der Fahrer des Audi brachte sein Fahrzeug nach dem Unfall im Straßengraben zum Stehen und erlitt einen Schock. Den entstandenen Gesamtsachschaden an Auto und Motorrad schätzt man derweil auf rund 4.000 Euro.

Zur Unterstützung der Polizeiinspektion Stadtsteinach bei den Ermittlungen zu Ursache und Hergang des Unfalls bestellte die zuständige Staatsanwältin einen Sachverständigen an die Einsatzstelle. Neben dem Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber waren rund 20 Feuerwehrleute im Einsatz und halfen bei den Absperr- und Aufräumarbeiten. Zur Angehörigenverständigung wurde zudem ein Kriseninterventionsteam hinzugezogen.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und Fahrzeugbergung bleibt die Kreisstraße noch bis auf Weiteres gesperrt. Beachten sie die Verkehrsmeldungen.