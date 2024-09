WEIDENBERG, LKR. BAYREUTH. Am Freitagnachmittag kam es in der Gemeinde Weidenberg zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein Nachbar konnte die Täter beobachten und rief die Polizei.

Gegen 15 Uhr machte ein aufmerksamer Nachbar am Kirchplatz in Neunkirchen am Main eine verdächtige Wahrnehmung. Vor einem Anwesen gegenüber der Kirche stand ein silberner VW Kombi, besetzt mit drei Personen. Stutzig wurde der Nachbar, wegen des französischen Kennzeichens an dem Auto. Kurz nachdem die Insassen auf den Zeugen aufmerksam wurden, verließ ein Unbekannter das Anwesen gegenüber der Kirche, stieg in den VW, der dann in Richtung der nahen Bundesstraße 22 davonfuhr. Da es sich offensichtlich um Einbrecher handelte, rief der Nachbar die Polizei.

Der Einbrecher stieg über ein gekipptes Fenster ein und durchsuchte danach das Innere. Angaben zur eventuellen Beute können derzeit nicht sicher gemacht werden.

Bei dem Tatfahrzeug handelte es sich um einen älteren silbernen VW Kombi der Modellreihe Passat, Bora oder Jetta mit einem französischen Kennzeichen und der Aufschrift „EH ?85….“. Im Heckbereich hatte das Fahrzeug dunkel getönte Scheiben. Die fremden Personen können nicht näher beschrieben werden.

Die Kripo Bayreuth hat die Ermittlungen zum Einbruch aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Tel.-Nr. 0921/5060.