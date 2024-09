B22 / ECKERSDORF, LKR. BAYREUTH. Am Sonntagmorgen kam es auf der Bundesstraße 22 zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die zwei Insassen eines Pkw schweben in Lebensgefahr.

Um kurz nach 8 Uhr waren zwei junge Männer (18 und 19 Jahre alt) aus dem Landkreis Bayreuth in einem 3er-BMW auf der Bundesstraße 22 zwischen Hollfeld und Eckersdorf in Richtung Bayreuth unterwegs. Aus unklarer Ursache überschlug sich das Fahrzeug kurz vor dem Ortsteil Busbach und kam totalbeschädigt auf der Fahrbahn zum Stillstand. Der 18-jährige Beifahrer wurde dabei aus dem Fahrzeug geschleudert, der 19-jährige Fahrer im Fahrzeug eingeklemmt. Beide Männer musste der Rettungsdienst mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus bringen. Sie schweben in Lebensgefahr.

Eine Staatsanwältin machte sich vor Ort selbst ein Bild von den Geschehnissen und bestellte zur Unterstützung der Polizeiinspektion Bayreuth-Land einen Gutachter zur Einsatzstelle. Die Ermittlungen der Beamten und des Spezialisten konzentrieren sich nun auf die Ursache und den genauen Hergang des Unfalls.

Während der Unfallaufnahme waren neben Polizei und Rettungsdienst über 30 Kräfte der örtlichen Feuerwehren für Absperr- und Reinigungsarbeiten hinzugekommen. Die Bundesstraße 22 bleibt für die Dauer des Einsatzes voraussichtlich bis über die Mittagsstunden hinaus gesperrt.