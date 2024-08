PENZBERG, LKR. WEILHEIM-SCHONGAU. Am Freitagmittag, 30. August 2024, kam es im Kirnbergersee zu einem Badeunfall mit einer 74-jährigen Frau. Die Dame erlag in der Nacht auf Samstag ihren Verletzungen. Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf Fremdeinwirkung vor, alles deutet für die Ermittler der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim auf einen tragischen Badeunfall hin.

In Begleitung eines Angehörigen war eine 74 Jahre alte Frau am Freitag am frühen Nachmittag beim Schwimmen im Kirnbergsee, als die Seniorin Probleme bekam und unter Wasser geriet.

Bis zum Eintreffen der alarmierten Rettungs- und Polizeikräfte hatte der Angehörige die 74-Jährige bereits mit Helfern ans Ufer gebracht und zusammen mit anderen Badegästen mit Reanimationsmaßnahmen begonnen. Die Frau aus Penzberg kam zur weiteren medizinischen Behandlung ins Krankenhaus, in welchem sie in der Nacht auf Sonntag verstarb.

Der Kriminaldauerdienst (KDD) der Kriminalpolizeiinspektion Weilheim übernahm die Ermittlungen zur Todesursache. Bislang ergaben sich keinerlei Hinweise auf eine Fremdbeteiligung, alles deutet auf einen tragischen Badeunfall hin.