MARKTHEIDENFELD, LKR. MAIN-SPESSART. Seit Freitagmittag wird ein 61-jähriger Mann aus den Mainfränkischen Werkstätten vermisst, der sich möglicherweise in einer hilflosen Lage befindet. Die Polizei Marktheidenfeld hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Der 61-jähriger Jochen Eller wurde gegen 12:30 Uhr letztmalig in den Mainfränkischen Werkstätten in der Straße Am Sportzentrum gesehen. Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass sich Herr Eller in einer hilflosen Lage befindet. Der in Remlingen wohnhafte Mann kann sich selbst nicht artikulieren und somit nur schwer um Hilfe bitten. Möglicherweise fuhr er mit dem Bus der Linie 1330 in Richtung Lohr und stieg dort in der Bürgermeister-Dr. Nebel Straße aus. Die Polizei Marktheidenfeld sucht zur Stunde mit Unterstützungskräften und Rettungshunden nach dem Mann.

Er wird wie folgt beschrieben:

ca. 1,85 m groß, schlanke Statur

weiße Haare, weißer Vollbart,

trägt lange hellblaue Jeans, dunkles T-Shirt und darüber eine hellblaue Regenjacke mit Kapuze, braune Schuhe, hat eine schwarze Tasche bei sich

Hinweise nimmt die Polizei Marktheidenfeld unter 09391/9841-0 entgegen.