MEMMINGEN. Am Freitagnachmittag ereignete sich gegen 14:45 Uhr eine nicht angezeigte Versammlung von rund 15 Personen am Allgäu Airport.

Am Flughafen Memmingen wurde eine Versammlung abgehalten, die zuvor nicht angezeigt worden war. Die Teilnehmenden hielten sich daraufhin nicht an die gestellten Auflagen der hinzugerufenen Polizei, weshalb die Versammlung gegen 15:50 Uhr aufgelöst wurde. Weder die An- oder Abreise der Fluggäste noch der Flugverkehr selbst wurden beeinträchtigt. Die Polizeikräfte brachten die Personen, die die Versammlung nach Auflösung nicht freiwillig verlassen wollten, teils durch unmittelbaren Zwang zur Polizeidienststelle der Grenzpolizeigruppe Memmingen. Eine teilnehmende Person und zwei Polizeikräfte wurden dabei leicht verletzt. Es kam jedoch zu keinen aktiven Widerstandshandlungen. Nach beendeten polizeilichen Maßnahmen dürfen alle Personen wieder gehen. Die Polizei ermittelt wegen Hausfriedensbruchs und Ordnungswidrigkeiten nach dem Versammlungsrecht. (PP Schwaben Süd/West)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).