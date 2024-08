WÜRZBURG / FRAUENLAND. Eine anfänglich unbekannte Person rief am Freitagmittag in der Universität Würzburg an und drohte mit einem bewaffneten Angriff. Die unterfränkische Polizei löste unter Einsatzleitung der Polizeiinspektion Würzburg-Stadt sofort einen Großeinsatz aus. Intensive Ermittlungen zu den Hintergründen ergaben jedoch keine Gefahrenlage für die Universität und deren Mitarbeiter sowie Studenten.

Eine männliche Person meldete sich gegen 12:00 Uhr telefonisch in der Universität und sprach eine Drohung gegen die Mitarbeiter und Studenten aus. Die Polizei sicherte sofort mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften das Gelände der Universität und leitete intensive Ermittlungen zu den Hintergründen des Anrufs ein. Im Rahmen der Gefahrenprognose konnte festgestellt werden, dass zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Mitarbeiter sowie Studenten bestand. Hintergrund des Anrufes könnte dem Sachstand nach eine bekannte "Challenge" auf der Social Media Plattform TikTok sein.

Nachdem der mögliche Anrufer in Nordrhein-Westfalen ermittelt werden konnte, beendete die Polizei gegen 13:45 Uhr den Großeinsatz. Während des Einsatzes verließen dank der guten und engen Zusammenarbeit mit der Leitung der Universität rund 250 Studenten sowie die Mitarbeiter ruhig und ohne weitere Vorkommnisse das Universitätsgelände. Gegen den Anrufer leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren ein.