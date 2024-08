HOF. Am Dienstag kam es in Hof zum Sturz eines Radfahrers. In den frühen Morgenstunden des Freitags erlag er im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Dienstagmorgen, gegen 9.30 Uhr, fuhr ein 56-Jähriger mit seinem Fahrrad im Bereich des Schellenbergwegs und stürzte dort ohne Fremdeinwirkung. Zur ärztlichen Versorgung brachte ihn der Rettungsdienst ins Krankenhaus. Am Freitagmorgen, gegen 3 Uhr, teilten die Mediziner mit, der Mann sei soeben an der Schwere seiner Verletzungen gestorben. Die Ermittlungen zu Ursache und Hergang des Unfalls werden durch die Polizeiinspektion Hof geführt. Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 09281/7040.