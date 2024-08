ROTH. (921) Der Brand einer Küche in der Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Roth führte am Donnerstagabend (29.08.2024) zu einem Einsatz von Feuerwehr, Polizei und Rettungsdienst. Ein 53-jähriger Mann erlitt leichte Verletzungen.



Ein Zeuge meldete gegen 18:40 Uhr über Polizeinotruf Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Münchener Straße. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Roth brachten die Bewohner des Anwesens, welche bereits selbstständig auf die Straße gekommen waren, in einen sicheren Bereich und nahmen den Sachverhalt vor Ort auf. Unterdessen löschten Einsatzkräfte der Feuerwehren Roth und Kiliansdorf den Brand.

Ein 53-jähriger Mann erlitt eine Rauchgasvergiftung und wurde vorsorglich in einem Krankenhaus behandelt. Die betreffende Wohnung wurde derart beschädigt, dass diese aktuell nicht mehr bewohnt werden kann. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Zehntausend Euro.

Beamte des Kriminaldauerdienstes Mittelfranken führten die ersten kriminalpolizeilichen Maßnahmen durch. Das zuständige Fachkommissariat der Schwabacher Kriminalpolizei hat die weitere Sachbearbeitung zur Feststellung der Brandursache übernommen. Dem aktuellen Ermittlungsstand nach löste mutmaßlich die Benutzung eines Küchengeräts das Feuer aus. Demzufolge leiteten die Beamten gegen einen 23-jährigen Mann Ermittlungen unter anderem wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ein.



Erstellt durch: Christian Seiler