1355. Verkehrsunfall zwischen Kleintransporter und Fahrradfahrer; eine Person verletzt – Taufkirchen

Am Donnerstag, 29.08.2024, gegen 11:20 Uhr, fuhr ein 22-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Rennrad auf der Kreisstraße M2 in Richtung Taufkirchen.

Zeitgleich fuhr ein 62-Jähriger mit Wohnsitz im Landkreis Erding mit einem Mercedes Kleintransporter auf der Kreisstraße M2 in entgegengesetzter Richtung. Auf Höhe der Hausnummer 131 wollte der 62-Jährige mit dem Kleintransporter nach links abbiegen.

Beim Abbiegevorgang kam es zu einem Frontalzusammenstoß zwischen dem Kleintransporter und dem Fahrrad, wobei der 22-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert und dabei schwer verletzt wurde. Zur Erstversorgung des 22-Jährigen wurde neben einem Rettungswagen auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

Für den Start und die Landung des Rettungshubschraubers musste die Kreisstraße M2 lediglich jeweils wenige Minuten voll gesperrt werden. Es kam hierbei zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro.

Der 22-Jährige wurde mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1356. Festnahme eines Tatverdächtigen nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamte – Hadern

Am Mittwoch, 28.08.2024, gegen 23:30 Uhr, informierten mehrere Anwohner den Notruf, dass eine männliche Person mehrere geparkte Pkw mit einem spitzen Gegenstand beschädigen würde.

Als die erste Streife der Münchner Polizei am Tatort ankam und die Polizeibeamten aus dem Auto ausstiegen, wurden sie durch den Tatverdächtigen, einen 49-Jährigen mit Wohnsitz in München, körperlich angegriffen. Einem Polizeibeamten schlug er unvermittelt mit einer Tüte, in welcher sich ein Glas befand, ins Gesicht, so dass dieser verletzt wurde. Anschließend trat er der anderen Polizeibeamtin mit dem Schuh gegen deren linkes Knie. Weitere Angriffe konnten verhindert werden.

Anschließend entfernte sich der 49-Jährige von der Tatörtlichkeit, konnte aber wenig später von weiteren alarmierten Polizeibeamten in der Nähe gestellt werden. Auch diese Polizeibeamten wurden von dem 49-Jährigen umgehend körperlich angegangen. Einem Polizeibeamten schlug er direkt mit der Faust ins Gesicht. Da er weiter versuchte, die anwesenden Polizeibeamten mit Faustschlägen zu verletzen, musste er mit Hilfe von körperlicher Gewalt zu Boden gebracht und dort gefesselt werden. Hierbei wurde auch der 49-Jährige verletzt.

Der 49-Jährige wurde unter anderem wegen des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte vorläufig festgenommen und am Donnerstag, 29.08.2024 einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt. Dieser erließ Haftbefehl.

Der Polizeibeamte, welcher als erstes durch den Schlag mit der Tüte angegangen wurde, wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Er war nicht mehr dienstfähig.

Das Kommissariat 25 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1357. Größerer Polizeieinsatz nach Körperverletzung – Berg am Laim

Am Donnerstag, 29.08.2024, gegen 19:00 Uhr, verständigte ein 41-Jähriger mit Wohnsitz in München den Polizeinotruf 110. Er gab an, kurz zuvor von einer männlichen Person mit einem Messer attackiert und verletzt worden zu sein. Diese männliche Person würde jetzt mit dem Messer weiter herumlaufen und andere Personen angehen.

Daraufhin wurden mehrere Streifen der Münchner Polizei zum Einsatzort geschickt. Vor Ort konnte der Tatverdächtige, ein 32-Jähriger mit Wohnsitz in München, von einer Streifenbesatzung angetroffen werden. Er wurde widerstandslos festgenommen. Ein Messer wurde bei ihm nicht festgestellt.

Anwesende Zeugen berichteten von einer Handgreiflichkeit zwischen dem 32-Jährigen und dem 41-Jährigen. Ein Messer wurde aber nicht wahrgenommen.

Der 41-Jährige erlitt durch die Auseinandersetzung Schürfwunden und eine Kratzwunde am Hals. Das Verletzungsbild ließ nicht auf einen Angriff mit einem Messer schließen.

Der 32-Jährige wurde nach Abschluss aller notwendigen polizeilichen Maßnahmen wieder entlassen. Er wurde wegen der Körperverletzung angezeigt. Es bestand zu keiner Zeit eine Gefährdung für die anwesenden Passanten.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1358. Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte – Grünwald

Am Donnerstag, 29.08.2024, gegen 08:30 Uhr, wurde der Polizeinotruf 110 mit mehreren Anrufen verständigt, dass ein unbekannter Mann auf einem Firmengelände in Grünwald Passanten anspricht und sich verdächtig in der Nähe eines Kindergartens aufhalten würde.

Kurze Zeit später trafen mehrere Einsatzkräfte auf einen 37-jährigen französischen Staatsangehörigen ohne festen Wohnsitz in Deutschland. Schon bei der Ansprache reagierte der 37-Jährige aggressiv und aufgebracht. Er ging auf die Polizeibeamten zu und versuchte sie mit seinen Fäusten auf den Kopf zu schlagen. Anschließend hob er einen Kanaldeckel vom Boden auf, ließ diesen aber direkt wieder fallen.

Bei der anschließenden Festnahme wehrte sich der 37-Jährige derart, dass er zu Boden gebracht und gefesselt werden musste. Hierbei versuchte er mehrfach die Dienstwaffe der eingesetzten Beamten zu greifen. Zudem biss er einem Polizeibeamten in den Oberschenkel. Dieser musste mit einem hinzugezogenen Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht werden.

Der 37-Jährige wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter im Polizeipräsidium München vorgeführt, der über die weitere Haftfrage entscheiden wird.

Das Kommissariat 26 (Körperverletzungsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1359. Gefährliche Körperverletzung – Schwabing

Am Dienstag, 13.08.2024, gegen 15:00 Uhr, ging ein 67-Jähriger mit Wohnsitz in München zu Fuß durch Schwabing. Auf Höhe der Haimhauserstraße 14 näherte sich von hinten ein unbekannter Pkw, welcher mit zwei bislang unbekannten Personen besetzt war.

Im weiteren Verlauf stieg ein Mann aus dem Pkw aus und folgte dem 67-Jährigen und schlug ihm unvermittelt von hinten einmal mit der Faust auf den Kopf. Der 67-Jährige fiel durch den Schlag zu Boden und verletzte sich dabei schwer am Kopf und im Gesicht. Der 67-Jährige wurde daraufhin zur Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht und wurde dort auch stationär aufgenommen.

Die eingesetzte Streifenbesatzung konnte vor Ort einen unbeteiligten Zeugen feststellen, der den Täter wie folgt beschreiben konnte:

Männlich, ca. 25 Jahre alt, ca. 180 cm groß, athletische Statur, südländische Erscheinung, schwarze kurze Haare, Drei-Tage-Bart; dunkle Sonnenbrille, ein weißes T-Shirt und eine kurze Hose

Das Kommissariat 24 (Körperverletzungsdelikt) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich Haimhauserstraße, Occamstraße und Feilitzschstraße (Schwabing) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 24, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1360. Brandfall – Pullach

Am Donnerstag, 29.08.2024, gegen 02:15 Uhr, bemerkte ein Bewohner eines Einfamilienhauses in Pullach eine Rauchentwicklung in dessen Haus. Er informierte unverzüglich die Feuerwehr, welche den Brand rasch löschen konnte.

Bei dem Brand wurden keine Personen verletzt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Zehntausend Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1361. Festnahme eines Tatverdächtigen nach Raub einer Goldkette – Maxvorstadt

Am Donnerstag, 29.08.2024, gegen 10:50 Uhr, stand eine 85-Jährige mit Wohnsitz in München auf der Rolltreppe des U-Bahnhofs Josephsplatz. Dort ging der zunächst unbekannte Täter an ihr vorbei, welcher ihr unvermittelt die am Hals getragene Schmuckkette abriss. Mit der Tatbeute flüchtete der Täter in Richtung des nahegelegenen Spielplatzes am Friedhof. Ein unbeteiligter Zeuge konnte dies beobachten und verständigte über den Notruf die Polizei.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige im Bereich der Tengstraße und Zieblandstraße festgenommen werden. Hierbei handelt es sich um einen 18-jährigen mit bulgarischer Staatsangehörigkeit ohne festen Wohnsitz in Deutschland.

Die Goldkette konnte ebenfalls im nahen Umfeld der Festnahmeörtlichkeit aufgefunden werden.

Der 18-Jährige befindet sich nun in der Haftanstalt des Polizeipräsidiums München. Er wird im Laufe des heutigen Tages dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der über die weitere Haftfrage entscheidet.

Das Kommissariat 21 (Raubdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.