Auseinandersetzung zwischen zwei Gruppen - Polizei ermittelt und sucht Zeugen

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Donnerstagabend sind zwei Gruppen im Bereich der FOS / BOS in eine Schlägerei geraten. Fünf Personen haben Verletzungen davongetragen. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt zu den noch weitestgehend unklaren Umständen.

Lauter Streit - Zeugen verständigen Polizei

Anwohner sind gegen 21:30 Uhr auf Lärm aufmerksam geworden, der aus Richtung der FOS / BOS in der Ottostraße kam und auf einen Streit zwischen mehreren Personen schließen ließ. Die Zeugen verständigten die Polizei. Einsatzkräfte waren schnell vor Ort.

Tatablauf unklar - Beteiligte oberflächlich verletzt

Den ersten Befragungen nach stellte sich heraus, dass zwei Personengruppen körperlich aneinandergerieten, wobei mindestens acht Männer im Alter zwischen 19 und 36 Jahren beteiligt waren. Insgesamt wurden fünf Personen leicht verletzt. Eine anfängliche Annahme, Beteiligte seien durch eine Klinge verletzt worden, konnte rasch ausgeschlossen werden.

Die verletzten Personen wurden zur Behandlung in Krankenhäuser gebracht.

Der Anlass der Auseinandersetzung, wie auch der Geschehensablauf, sind dem Sachstand nach noch gänzlich unklar.

Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat die Ermittlungen, die wegen gefährlicher Körperverletzung geführt werden, am Abend aufgenommen und hofft zur Aufklärung der Tat auch auf unabhängige Augenzeugen. Hinweise werden unter Tel. 06021/857-2230 entgegengenommen.

Einbruch in Wohnhaus - Kripo ermittelt - Zeugen gesucht

GLATTBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Unbekannte haben die Abwesenheit von Bewohnern genutzt und sind gewaltsam in deren Haus eingestiegen. Die Kripo Aschaffenburg hofft auf Zeugenhinweise.

Dem Sachstand nach ereignete sich der Einbruch in das Anwesen in der Kapellenstraße zwischen Sonntag, 08:00 Uhr, und Donnerstag, 11:20 Uhr. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus und flüchteten im Anschluss. Nachbarn stellten den Einbruch fest und verständigten umgehend die Polizei.

Den ersten Ermittlungen zufolge haben die Einbrecher einen Wandtresor an sich genommen. Der genaue Beuteschaden ist jedoch noch unklar.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen und hofft nun auf Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise sind Passanten auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufmerksam geworden.

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 bei der Kriminalpolizei Aschaffenburg zu melden.

Im Zusammenhang mit Einbrüchen gibt die unterfränkische Polizei nochmals die folgenden Verhaltenstipps:

Verschließen Sie Fenster, Balkon- und Terrassentüren auch bei kurzer Abwesenheit.

Vorsicht: Gekippte Fenster sind offene Fenster und von Einbrechern leicht zu öffnen.

Ziehen Sie die Tür nicht nur ins Schloss, sondern schließen Sie immer zweifach ab – auch wenn Sie Haus oder Wohnung nur kurzzeitig verlassen.

Deponieren Sie Ihren Haus- oder Wohnungsschlüssel niemals draußen. Einbrecher kennen jedes Versteck!

Rollläden sollten zur Nachtzeit – und nach Möglichkeit nicht tagsüber – geschlossen werden. Sie wollen ja nicht schon auf den ersten Blick Ihre Abwesenheit signalisieren.

Weitere fachmännische Beratung erhält man nach Terminvereinbarung auch jederzeit bei den kriminalpolizeilichen Beratungsstellen in

Würzburg unter Tel. 0931/457-1830

Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-1830

Schweinfurt unter Tel. 09721/202-1835

Wer sich im Internet zum Thema Einbruchschutz informieren will, erhält unter nachfolgenden Links wertvolle Tipps:

www.k-einbruch.de

www.polizei-beratung.de

Streit über laute Musik - Unbekannter sprüht Pfefferspray - Polizei ermittelt

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Ein Streit über die Lautstärke einer Musikanlage ist am Mittwochabend eskaliert. Die Polizei Aschaffenburg sucht mit einer Personenbeschreibung nach einem Mann, der infolge der Auseinandersetzung mit einem Reizspray gesprüht hat.

Ein 20-Jähriger und seine 21-jährige Begleiterin hielten sich gegen kurz vor 22:00 Uhr in der Parkanlage neben dem Schlossplatz auf. Dort sind die beiden mit zwei noch unbekannten Männern über die Lautstärke ihrer Musikbox in Streit geraten. Der Ansicht der Unbekannten nach war die Musik zu laut.

Im Verlauf des zunächst verbalen Streits verwendete einer der beiden Beschwerdeführer ein Pfefferspray und sprühte es auf den 20-Jährigen. Im Anschluss ist der Täter zusammen mit seinem Begleiter zu Fuß geflüchtet.

Die später verständigte Polizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Der hinzugezogene Rettungsdienst konnte den mit leichten Augenreizungen verletzten Mann vor Ort behandeln. In ein Krankenhaus musste der 20-Jährige nicht. Die 21-Jährige blieb unverletzt.

Der unbekannte Angreifer kann wie folgt beschrieben werden:

Schätzungsweise 25 Jahre alt

185 cm groß bei schlanker Statur

Helle Haut

Bekleidet mit einer kurzen, dunklen Hose und einer rot-weiß gestreiften Jacke

Trug einen Anglerhut auf dem Kopf

Von der männlichen Person, die mit dem Flüchtigen unterwegs war, liegt keine Beschreibung vor.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. In der Zeit zwischen Mittwoch, 21:00 Uhr, und Donnerstag, 12:00 Uhr, hat ein Unbekannter den freistehenden Lagerraum eines Asia-Marktes in der Würzburger Straße aufgebrochen. Entwendet wurden Lebensmittel im Wert von rund 30 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Ein Unbekannter hat zwischen Mittwoch, 19:00 Uhr, und Donnerstag, 09:15 Uhr, das Dach eines Cabriolets aufgeschnitten. In der Folge entwendete der Dieb das Autoradio, eine transportable Musikbox und eine Gitarre. Das Auto stand in der Zeit in der Mainzer Straße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.