UETTINGEN, LKR. WÜRZBURG. Die Würzburger Ermittlungsbehörden können nach rasch voranschreitenden Ermittlungen bereits vier Tage nach der Tat die Festnahme und anschließende Untersuchungshaft eines 23-jährigen Tatverdächtigen vermelden. Dem Mann wird der Raubüberfall auf eine Tankstelle am vergangenen Montag vorgeworfen.

Zeugenaufruf nach Überfall auf Tankstelle in Uettingen

Wie bereits am Montag berichtet, hatte ein Unbekannter die Tankstelle in der Würzburger Straße gegen 09:45 Uhr betreten und zunächst eine Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers bedroht. Anschließend nahm sich der Täter Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages aus der Kasse. Die Kriminalpolizei Würzburg fahndete sofort mit einer Personenbeschreibung nach dem Mann.

Dabei war die Polizei auch auf der Suche nach Zeugen. In der Folge gingen zahlreiche Hinweise aus der Bevölkerung bei den Ermittlern ein.

Hinweis führt Ermittler zum Tatverdächtigen

Am Dienstag meldete sich ein Zeuge, der im zeitlichen Zusammenhang mit dem Raubüberfall eine männliche Person im Aschaffenburger Raum gesehen hatte, die auf die veröffentlichte Personenbeschreibung passte. Dabei konnte der Zeuge auch Angaben zu einem Fahrzeug machen, mit dem der Mann unterwegs war.

Aufgrund des Hinweises geriet schnell ein 23-Jähriger aus Rheinland-Pfalz in den Fokus der Beamten. Der Tatverdacht gegen den Mann aus dem Landkreis Mainz-Bingen erhärtete sich fortan.

Festnahme am Donnerstag – Untersuchungshaft angeordnet

Im weiteren Verlauf vollzog die Würzburger Kriminalpolizei einen zuvor durch die Staatsanwaltschaft Würzburg beantragten Durchsuchungsbeschluss. Dabei wurde der 23-Jährige festgenommen. Weiterhin konnte belastendes Beweismaterial sichergestellt werden. Den Raubüberfall hat der Tatverdächtige bereits eingeräumt.

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde der Mann dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl wegen des dringenden Verdachts der schweren räuberischen Erpressung. Der Täter befindet sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt.