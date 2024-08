LOHR AM MAIN, LKR. MAIN-SPESSART. Am Donnerstagabend wurde ein 62-jähriger Mann von seiner Familie als vermisst gemeldet. Die Feuerwehr konnte den Mann kurze Zeit später nur noch tot aus dem Main bergen. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Gegen 18:20 Uhr meldete der Sohn des 62-Jährigen seinen Vater bei der Polizei als vermisst. Der Mann aus dem Main-Kinzig-Kreis war zuvor von einem Angelausflug am Main nicht nach Hause gekommen. Die Ausrüstung des Vermissten wurde an seiner Angelstelle am Mainufer gefunden. Die Lohrer Polizei leitete in der Folge Suchmaßnahmen nach dem Mann entlang des Mainufers ein. Nach kurzer Zeit wurde der bewusstlose 62-Jährige durch die Feuerwehr aus dem Wasser geborgen. Zu diesem Zeitpunkt war der Mann bereits verstorben.

Die Ermittlungen zu den Todesumständen wurden noch vor Ort durch die Kriminalpolizei Würzburg übernommen. Hinweise, die auf eine Straftat im Zusammenhang mit dem Tod des Mannes hindeuten, liegen derzeit nicht vor. Die Ermittler gehen gegenwärtig von einem Unfallgeschehen aus.