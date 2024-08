WALDKRAIBURG, LKR. MÜHLDORF / MIESBACH. Fast zeitgleich übergaben am gestrigen Donnerstag, 29. August 2024, eine 69-Jährige aus Waldkraiburg sowie eine 60-Jährige aus Miesbach im Rahmen sogenannter Schockanrufe insgesamt 130.000 Euro an unbekannte Abholer. Dass die beiden um ihr Geld betrogen wurden bemerkten die Geschädigten erst im Nachhinein. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen und warnt mit Nachdruck vor dieser Masche.

Gestern, Donnerstag, 29. August 2024, kamen in den Landkreisen Miesbach und Mühldorf zwei Frauen wegen betrügerischer Schockanrufe von sogenannten falschen Polizeibeamten zu finanziellem Schaden. Eine 69-Jährige aus Waldkraiburg wurde von den Betrügern am frühen Nachmittag um einen fünfstelligen Betrag und fast zeitgleich eine 60-Jährige um einen sechsstelligen Eurobetrag gebracht.

Die Masche klingt unglaublich, dennoch haben leider immer wieder Betrüger Erfolg damit. Unbekannte Anrufer, welche sich als Polizeibeamte, meist von umliegenden Dienststellen ausgeben, täuschen ein Verkehrsunfallgeschehen mit tödlichem Ausgang vor. Meist ist von nahen Angehörigen wie der Tochter / dem Sohn des Angerufenen die Rede, welche als Unfallverursacher nun in Gewahrsam oder in Haft wären und durch Hinterlegung einer Kaution in Form von hohen Bargeldbeträgen freikommen könnten. Die Kaution wird von sog. Geldabholern, nicht selten vor öffentlichen Gebäuden, Amtsgerichten, Parkplätzen oder sogar an der Wohnanschrift abgeholt.

In beiden Fällen wurden gestern die hohen Geldbeträge zur Mittagszeit bzw. in den Nachmittagsstunden auf einer öffentlichen Straße in der Innenstadt sowie auf einem Supermarktparkplatz an Abholer übergeben, welche unerkannt verschwinden konnten.

Die für organisierte Betrugsdelikte zuständige Kriminalpolizeiinspektion mit Zentralaufgaben des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd hat die Ermittlungen in diesem Fall übernommen.

Die zuständige Kriminalpolizei bittet Personen, welche sachdienliche Hinweise geben können, sich unter der Telefonnummer 0861 / 9873-0 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden:

Beschreibung der Abholerin im Fall Miesbach: ca. 32 Jahre alt, ca. 165 cm groß, schlanke Statur, dunkle Haare, keine Brille, ausländischer Akzent, bekleidet mit einem weißen Sommerkleid ohne Ärmel und schwarzen Tupfen.

Wer hat die oben beschriebene Person am 29. August 2024, am Nachmittag im Bereich Miesbach und Warngau gesehen?

Wer kann Hinweise zur Identität dieser Person geben?

Wer hat sonst sachdienliche Informationen, die zur Tataufklärung dienen können?

Eine genauere Beschreibung des Abholers im Fall Waldkraiburg ist zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhanden.

Seit langem sind die Maschen der Betrüger hinlänglich bekannt, aber dennoch werden immer noch vor allem Seniorinnen und Senioren Opfer und verlieren teils horrende Geldsummen. Die Polizei warnt deshalb weiterhin eindringlich und gibt Verhaltenstipps: