ZIRNDORF. (916) Eine Streife der Zirndorfer Polizei führte am Dienstagabend (27.08.204) zwischen 20:15 Uhr und 22:15 Uhr auf der Kreisstraße 6 in Zirndorf (Landkreis Fürth) eine routinemäßige Geschwindigkeitskontrolle mittels Handlasermessgerät durch.

Das gefährlichste Verhalten zeigte an diesem Abend ein 20-jähriger Autofahrer. Der Mann fuhr mit einem BMM kurz nach 21:00 Uhr statt der erlaubten 80 km/h mit 142 km/h durch die Kontrolle.

Ihn erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 480 Euro verbunden mit zwei Punkten in Flensburg und einem einmonatigen Fahrverbot.

Da sich der Fahrer noch in der Probezeit befindet, muss er voraussichtlich ein Aufbauseminar besuchen. Außerdem steht eine zweijährige Probezeitverlängerung der Fahrerlaubnis im Raum.



Erstellt durch: Robert Sandmann / bl