Körperliche Auseinandersetzung - 19-Jähriger schwer verletzt - Augenzeugen gesucht

STOCKSTADT AM MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am späten Samstagabend ist es zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Eine größere Personengruppe ging dabei auf einen 19-Jährigen los, der durch den Vorfall schwer verletzt wurde. Die Polizei Aschaffenburg ermittelt in der Sache und hofft zur Klärung des Geschehensablaufs auch auf unabhängige Zeugen.

Körperliche Auseinandersetzung an Tankstelle

Gegen 23:00 Uhr ging bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken die Mitteilung über einen lautstarken Streit an einer Tankstelle in der Obernburger Straße ein. Vor Ort trafen Beamte der Aschaffenburger Polizei nur noch einen alkoholisierten 19-Jährigen an, der durch den ebenfalls angefahrenen Rettungsdienst und einen Notarzt medizinisch versorgt wurde. Mit Schmerzen an Kopf und Armen wurde der Mann anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.

Zunächst wurde den Beamten bekannt, dass es zu einem Treffen des 19-Jährigen und zwei weiteren Männern an der Tankstelle kam. Diese hätten den Mann in der Folge körperlich angegriffen. Die Polizei Aschaffenburg nahm noch am Tatabend die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung auf.

Ermittlungen ergeben neue Erkenntnisse

Die fortgeführten Ermittlungen der Polizeiinspektion Aschaffenburg ergaben, dass der verletzte Heranwachsende nicht - wie zunächst angenommen - von zwei Tätern attackiert wurde. Dem Sachstand nach ging der Angriff von einer größeren Gruppe, die aus mehreren männlichen Personen bestand, aus.

Der Grund für das Aufeinandertreffen des Verletzten und der Tätergruppe ist bislang unklar und Gegenstand der Ermittlungen.

Der 19-Jährige trug durch den Angriff schwere Kopf- und Armverletzungen davon und wurde deshalb stationär in einem Krankenhaus behandelt. Eine Lebensgefahr für den Heranwachsenden besteht nicht.

Zeugen gesucht - Wer kann Hinweise geben?

Die Ermittlungen der Aschaffenburger Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung dauern an. Hierbei bittet die Polizei zur Aufklärung der Geschehnisse um Mithilfe aus der Bevölkerung.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Scheibe von Porsche eingeschlagen - Täter flüchtet - Polizei sucht weitere Augenzeugen

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Freitag hat ein noch Unbekannter auf einem Supermarktparkplatz die Scheibe eines hochwertigen Autos eingeschlagen. Die Polizei Aschaffenburg ist mit den Ermittlungen betraut. Die Ermittler bitten Augenzeugen, die sich bislang noch nicht zu erkennen gegeben haben, sich bei der Polizei zu melden. Helfen soll dabei unter anderem eine Personenbeschreibung des Gesuchten.

Geschehen an belebtem Parkplatz

Den bisherigen Ermittlungen nach hat sich der unbekannte Mann gegen 16:15 Uhr zu Fuß auf den Parkplatz an den Einkaufsmärkten in der Raiffeisenstraße begeben und ist an den grauen Porsche Cayenne herangetreten, der vor der dortigen Drogerie abgestellt war. Im weiteren Verlauf hat der Täter mehrfach und über eine Minute andauernd auf die Seitenscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen, bis diese zerbrochen ist. Auch die Alarmanlage des Fahrzeugs wurde dadurch ausgelöst. Möglicherweise hat der Mann zum Einschlagen der Scheibe einen Gegenstand verwendet.

Zeugen hatten den Mann dabei beobachtet. Nachdem er von einem Passanten angesprochen wurde, flüchtete der Unbekannte über den Parkplatz in Richtung des EDEKA-Markts. Der Täter überquerte dabei auch die Raiffeisenstraße, sodass ein unbekanntes Fahrzeug bremsen musste. Anschließend ist er in einen Audi mit Frankfurter Zulassung eingestiegen und davongefahren.

Fahndung und Suche nach weiteren Augenzeugen

Die Polizei Aschaffenburg hat unmittelbar nach Bekanntwerden des Geschehens nach dem Mann gefahndet. Der Täter ist noch immer flüchtig. Entwendet wurde dem Sachstand nach nichts.

Der Unbekannte trug zum Tatzeitpunkt eine rote Kappe auf dem Kopf und einen auffallend roten Arbeitskittel.

Im Zuge der ersten Ermittlungen konnten die Beamten bereits mit einzelnen Zeugen sprechen.

Dennoch sucht die Aschaffenburger Polizei nach weiteren Menschen, die den Vorfall unmittelbar mitbekommen und sich noch nicht an die Ermittler gewandt haben. Zeugen werden daher dringend gebeten, sich unter Tel. 06021/857-2230 bei der Polizeiinspektion Aschaffenburg zu melden.

Nach Diebstahl aus leerstehendem Haus - Täter schnell ermittelt

BESSENBACH, OT OBERBESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Nachdem bei der Polizei Aschaffenburg am Dienstag der Diebstahl von Werkzeugen aus einem sonst unbewohnten Haus bekannt wurde, konnten die Beamten bereits am Mittwoch die Diebe ermitteln. Es handelt sich um Kinder im Alter zwischen 13 und 14 Jahren.

Wie bereits berichtet, entwendeten die bis dato unbekannten Diebe Bohrmaschinen und andere Werkzeuge aus dem Keller eines leerstehenden Hauses in der Lärchenstraße. Die Ermittlungen führten rasch zu tatverdächtigen Kindern, die das Diebesgut über eine Online-Verkaufsplattform anboten.

Die Polizei Aschaffenburg konnte die drei zweifelsfrei mit der Tatbeute in Verbindung bringen. Eines der Kinder ist noch strafunmündig. Die beiden weiteren Jungen im Alter von 14 Jahren werden sich in einem Strafverfahren verantworten müssen. Die Polizei steht dazu mit den Erziehungsberechtigten in Kontakt.

Die Werkzeuge konnten die Polizisten sicherstellen und dem Eigentürmer übergeben.

Alkoholkontrollen der Polizei Obernburg - Zwei berauschte Fahrer festgestellt

LKR. MILTENBERG. Streifen der Obernburger Polizei führten auch gestern wieder Kontrollen zur Bekämpfung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr durch. Dabei mussten sie in zwei Fällen Verfahren einleiten.

Erster Verstoß in Mönchberg

Der Streife ist gegen 21:00 Uhr ein Pkw aufgefallen, der in der Straße "Bodenwiese" in Richtung Klingenberg unterwegs war. Bei der anschließenden Kontrolle stieg den Beamten Alkoholgeruch entgegen. Ein Vortest ergab einen Wert von deutlich über einem Promille. Der 34-jährige Fahrer musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Seinen Fahrzeugschlüssel und Führerschein stellten die Polizisten sicher.

Mömlingen - Weitere Kontrolle in der Nacht

In Mömlingen führten die Beamten ebenfalls Kontrollen durch. Eine Anhaltung in der Bachstraße eines ebenfalls 34-Jährigen gegen 01:30 Uhr ergab einen Atemalkoholwert von knapp einem Promille. Auch hier wurde die Weiterfahrt unterbunden und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt.

Gegen beide Autofahrer haben die Polizisten jeweils Verfahren einleiten müssen.

Einbruch in Büro - Elektrogeräte entwendet

MÖMBRIS, OT SCHIMBORN, LKR. ASCHAFFENBURG. Von Dienstag auf Mittwoch sind Unbekannte in ein Firmengebäude eingestiegen. Die Polizei Alzenau ermittelt und sucht nach möglichen Zeugen.

Dem Sachstand nach hat sich der Einbruch in das Firmengebäude in der Kahlgrundstraße zwischen Dienstagabend, 18:30 Uhr, und Mittwochmorgen, 07:00 Uhr, ereignet. Die noch unbekannten Einbrecher verschafften sich über ein sichtgeschütztes Fenster des Gebäudes gewaltsam Zugang ins Innere und durchwühlten die dortigen Räume.

Die Täter konnten unerkannt vom Tatort flüchten. Hierbei nahmen sie unter anderem eine einstellige Anzahl an Laptops mit.

Die Polizei Alzenau hat nach Bekanntwerden der Tat die Ermittlungen aufgenommen und hofft hierbei nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer in dem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat, wird dringend gebeten, sich unter Tel. 06023/944-0 zu melden.

Motorroller entzieht sich Kontrolle - Mehrere rote Ampeln missachtet - Führerschein beschlagnahmt

MILTENBERG. Am späten Mittwochabend zeigte ein 17-Jähriger äußerst rücksichtsloses Verhalten im Straßenverkehr. Er entzog sich einer Verkehrskontrolle und machte auch vor roten Ampeln keinen Halt.

Die Streife der Miltenberger Polizei erblickte den Jugendlichen gegen 23:45 Uhr in der Mainstraße und bemerkte, dass an dem Motorroller das Versicherungskennzeichen überklebt war. Als der Fahrer die Beamten hinter sich bemerkte, gab er Gas und fuhr dabei über eine Kreuzung, an deren roter Ampel er zuvor noch gewartet hatte.

Auf eingeschaltetes Blaulicht und Anhaltesignale reagierte der Rollerfahrer nicht. Im weiteren Verlauf missachtete der junge Mann zwei weitere rote Ampeln und fuhr in der derzeit auf 30 km/h beschränkten Straße entlang des aktuellen Festbetriebs mit deutlich höherer Geschwindigkeit davon. Die Polizisten konnten den Flüchtenden schließlich in der Luitpoldstraße stellen, wo er sich noch versucht hatte zu verstecken.

Glücklicherweise ist es bei dem Geschehen zu keinem Unfall gekommen. Die Beamten ermitteln nun unter anderem wegen des Verdachts eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Kennzeichenmissbrauchs. Der Führerschein des 17-Jährigen wurde bereits auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg beschlagnahmt.

Verkehrsteilnehmer, die möglicherweise aufgrund der Fahrmanöver des Rollerfahrers gefährdet oder behindert worden sind, werden gebeten, sich unter Tel. 09371/945-0 bei der Polizeiinspektion Miltenberg zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwochmorgen wurde gegen 09:00 Uhr ein Peugeot 308 in der Maximilianstraße angefahren. Die Besitzerin hörte zu dem Anstoß noch einen Knall, musste dann jedoch feststellen, dass der unbekannte Verursacher davongefahren ist.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Alzenau

KAHL A. MAIN, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Mittwoch wurde zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr von einem Audi A3 eine Rückfahrkamera entwendet. Das Auto war in der Magdeburger Straße, nahe dem Kahler Badesee abgestellt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Alzenau unter Tel. 06023/944-0 entgegen.