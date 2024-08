ANSBACH. (915) Am Mittwochnachmittag (28.08.2024) versuchten zwei unbekannte Personen im Ansbacher Stadtgebiet, eine 54-jährige Frau unter Vorhalt eines Messers zur Herausgabe von Bargeld zu nötigen. Die Kriminalpolizei Ansbach ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.



Die 54-Jährige lief gegen 17:00 Uhr den Fußweg der Heilig-Kreuz-Straße in Richtung Benkendorffstraße am Stadtfriedhof entlang. Etwa auf Höhe der Welserstraße traten zwei unbekannte Jugendliche an die Frau heran und bedrohten diese mit einem Messer. Zudem forderten sie die Herausgabe von Bargeld. Da die 54-Jährige kein Bargeld mit sich führte, ließen die Personen von ihr ab. Die Frau brachte sich anschließend in Sicherheit und verständigte die Polizei. Alarmierte Streifen der Polizeiinspektion Ansbach fahndeten nach den Tätern – ohne Erfolg.

Es liegt folgende Personenbeschreibung vor:

Person 1:

Männlich, etwa 16 Jahre alt, kräftige Statur, Gesicht maskiert. Bekleidung: blaues T-Shirt, schwarze Weste, schwarze Jogginghose, dunkle Sportschuhe.

Person 2:

Männlich, etwa 16 Jahre alt, kurze, blonde Haare, bekleidet mit einem hellblauen T-Shirt und einer hellblauen Jogginghose mit dunkelblauen, senkrecht verlaufenden Streifen.

Die Kriminalpolizei Ansbach führte am Tatort eine Spurensicherung durch und übernahm die weiteren Ermittlungen. In diesem Zusammenhang bitten die Beamten um Hinweise aus der Bevölkerung. Zeugen, welche die Tat beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0911 2112 – 3333 mit dem Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Verbindung zu setzen.



Erstellt durch: Christian Seiler / bl