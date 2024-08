IMMENSTADT. Am Nachmittag des 28.08.2024 kam es auf der Verbindungsstraße zwischen Immenstadt und Untermaiselstein zu einem schweren Verkehrsunfall mit insgesamt fünf beteiligten Personen. Ein Pkw-Fahrer und eine Pferdekutsche waren beide in Fahrtrichtung Immenstadt unterwegs, als der Pkw-Fahrer die Pferdekutsche, besetzt mit vier Personen, übersah und folglich ungebremst auf diese auffuhr. Hierdurch wurden alle Insassen aus der Kutsche geschleudert, woraufhin das Pferd die Kutsche einige Meter in ein anliegendes Feld zog und sich schlussendlich aus seinem Geschirr riss und davonlief.

Insgesamt wurden drei Personen schwer verletzt, zwei Personen, unter anderem auch der Pkw-Fahrer, wurden leicht verletzt.

Das Pferd erlitt nach jetzigem Kenntnisstand leichte Verletzungen an den Beinen.

Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 8.000,00€.

Aufgrund der Verkehrsunfallaufnahme wurde die Verbindungsstraße für insgesamt vier Stunden gesperrt. (PI Immenstadt)