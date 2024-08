1944 - Tuningkontrolle

Augsburg - Am Dienstag (28.08.2024) fuhr ein 23-jähriger Mann mit seinem unzulässig getunten Auto auf der Amagasaki-Allee.

Gegen 2.00 Uhr kontrollierte die Polizei das Auto und stellte fest, dass Felgen in einer unzulässigen Kombination mit Tieferlegungsfedern verbaut waren.

Die Polizei untersagte die Weiterfahrt des 23-Jährigen. Sie ermittelt nun wegen einem Verstoß gegen die Straßenverkehrszulassungsordnung.

1945 - Fundunterschlagung

Oberhausen - Ein bislang unbekannter Täter nahm am Donnerstag (22.08.2024) zwischen 12.00 Uhr und 13.00 Uhr eine Fundgelbörse am Helmut-Haller-Platz mit einer fünfstelligen Bargeldsumme an sich und gab sie bisher nicht ab.

Die Polizei Augsburg 5 ermittelt wegen Fundunterschlagung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2510 entgegen.

1946 - Gegenstände aus Auto entwendet

Pfersee - Am Dienstag (27.08.2024) zwischen 11.00 Uhr und 11.45 Uhr entwendete ein bislang unbekannter Täter mehrere Gegenstände aus einem unversperrten Auto in der Ulmer Straße.

Der Beuteschaden liegt hierbei in einem niedrigen, fünfstelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg 6 ermittelt wegen Diebstahls und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2610 entgegen.

1947 - Wohnmobil zerkratzt

Pfersee - Am Dienstag (27.08.2024) zwischen 16.20 Uhr und 17.20 Uhr zerkratzte ein bislang unbekannter Täter ein Wohnmobil, welches auf dem Parkplatz einer Bäckereifiliale in der Max-von-Laue-Straße abgestellt war.

Es entstand ein Sachschaden in einem niedrigen, fünfstelligen Bereich.

Die Polizei Augsburg 6 ermittelt wegen Sachbeschädigung und nimmt Zeugenhinweise unter der 0821/323 - 2610 entgegen.