Büroeinbrüche auf Campingplätzen - Täter flüchtig - Polizei ermittelt

LKR. MILTENBERG. Am frühen Dienstagmorgen sind mehrere Unbekannte in die Geschäftsräumlichkeiten der Campingplätze in Trennfurt und Wörth eingestiegen. Die Einbrecher sind mit ihrer Beute unerkannt entkommen. Die Polizei Obernburg ermittelt und sucht dabei auch nach möglichen Zeugen.

Einbruch in Rezeption in Trennfurt

Die Täter waren dem Sachstand nach zwischen 01:20 Uhr und kurz nach 01:30 Uhr in dem Büro des Geländes am "Campingplatz 3". Zuvor hatten sich die Unbekannten gewaltsam Zugang zu dem Innenraum verschafft und Geld in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe an sich genommen. Anschließend traten die Einbrecher dem Sachstand nach die Flucht zu Fuß in Richtung Klingenberg an.

Weiteres Objekt in Wörth angegangen

Gegen 03:00 Uhr wurde das Büro des Campingplatzes in der Landstraße auf ähnliche Weise aufgebrochen. Hier entwendeten die Diebe lediglich Duschmünzen, bevor sie sich wieder vom Gelände entfernten.

Der Sachschaden dürfte sich bei den Fällen insgesamt auf etwa 2.000 Euro belaufen.

Die Polizei Obernburg hat nach Bekanntwerden der Einbrüche die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.

Pkw flüchtet vor Polizei - Fahrer wiederholt unter Drogeneinfluss unterwegs

ERLENBACH AM MAIN, LKR. MILTENBERG UND ASCHAFFENBURG. Am frühen Mittwochmorgen versuchte ein 18-Jähriger mit seinem Pkw vor der Aschaffenburger Polizei zu flüchten. Der Mann stand unter Drogeneinfluss. Kurz zuvor wurde er bereits durch Obernburger Polizeibeamte kontrolliert.

Flucht vor Polizei

Gegen 02:25 Uhr fiel einer Streife der Aschaffenburger Polizei in der Großostheimer Straße eine Mercedes A-Klasse auf, die von der Niedernberger Straße kommend an den Beamten vorbeifuhr und anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Schippnerstraße davonfuhr. Kurze Zeit später konnten die Beamten den 18-jährigen Fahrer anhalten und einer Kontrolle unterziehen.

Fahrer wiederholt unter Drogeneinfluss unterwegs

Sein Fahrverhalten begründete der Mann mit einer vorherigen Polizeikontrolle in Erlenbach am Main. Dort wurde er gegen 01:05 Uhr in der Liebigstraße durch die Oberburger Polizei angehalten, als er unter dem Einfluss von THC unterwegs war. Der Mann musste sich eine Blutentnahme gefallen lassen und durfte seine Fahrt nicht weiterführen. Den Autoschlüssel gaben die Beamten einer fahrtüchtigen und berechtigten Person. Der 18-Jährige hat den Schlüssel im Nachgang jedoch offensichtlich wieder an sich genommen und sich erneut ans Steuer gesetzt.

Zwei Verfahren eingeleitet

Nach seiner Anhaltung in Aschaffenburg musste der Heranwachsende das Fahrzeug erneut stehen lassen, es folgte wieder eine Blutentnahme. Der Fahrzeugschlüssel wurde diesmal sichergestellt. Die sonst übliche Herausgabe an einen anderen Berechtigten war nun nicht mehr möglich. Den Schlüssel kann der 18-Jährige erst nach Ausnüchterung auf der Dienststelle abholen.

Gegen den Mercedes-Fahrer wurden zwei Bußgeldverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss eingeleitet.

Pkw-Fahrer übersieht Motorrad - 26-Jähriger schwer verletzt

SCHÖLLKRIPPEN, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Verkehrsunfall am Dienstagabend auf der Staatsstraße 2305 hatte für einen 26-jährigen Unfallbeteiligten schwerwiegende Folgen. Die Unfallaufnahme erfolgte durch die Alzenauer Polizei.

Nach derzeitigen Erkenntnissen zum Unfallhergang war der 26-Jährige am Dienstag, gegen 20:35 Uhr, mit seinem Motorrad auf der Staatsstraße von Blankenbach nach Schöllkrippen unterwegs. Zeitgleich befuhr der Fahrer eines schwarzen Toyotas die Frankenstraße und wollte nach links auf die Staatsstraße 2305 in Richtung Blankenbach abbiegen.

Bei dem Abbiegevorgang übersah der Pkw-Fahrer offenbar den von links kommenden 26-jährigen Motorradfahrer und es kam im Einmündungsbereich zum Zusammenstoß.

Der 26-Jährige stürzte zu Boden und wurde hierbei schwer verletzt.

Nach einer Erstbehandlung durch den Rettungsdienst kam er zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Unfallaufnahme erfolgte durch eine Streife der Alzenauer Polizei.

Durch den Unfall fing das Motorrad Feuer und musste durch die örtliche Feuerwehr gelöscht werden. An dem Motorrad entstand ein geschätzter Totalschaden in Höhe von 15.000 Euro.

Fahrradfahrerin nach Unfall schwer verletzt - Polizei sucht Zeugen

BÜRGSTADT, LKR. MILTENBERG. Bei einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin wurde eine 53-Jährige schwer verletzt. Die Polizeiinspektion Miltenberg hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Am Dienstag, gegen 18:10 Uhr kam es an der Kreuzung Steffleinsgraben/Miltenberger Straße zu einer Berührung zwischen einem Pkw und einer Fahrradfahrerin. Hierbei übersah der Pkw-Fahrer die 53-Jährige, touchierte das Fahrrad, woraufhin die Frau stürzte.

Die Fahrradfahrerin verletzte sich bei dem Sturz schwer und wurde in ein Krankenhaus gebracht.

Zur Aufklärung des Unfallgeschehens sucht die Miltenberger Polizei nun nach Zeugen. Personen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Donnerstag dem 22. August, 17:00 Uhr und Dienstag dem 27. August, 09:45 Uhr, hat ein unbekannter Täter sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt in den Segelclub in der Marienstraße verschafft. Entwendet wurden hierbei zwei leere Getränkekästen.

BESSENBACH, OT OBERBESSENBACH, LKR. ASCHAFFENBURG. Zwischen Freitag, 16:00 Uhr und Dienstag, 10:00 Uhr wurde aus einem leerstehenden Einfamilienhaus in der Lärchenstraße eine Kettensäge und eine Bohrmaschine entwendet.

GROßOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Dienstag, zwischen 18:40 Uhr und 18:47 Uhr, wurde ein Audi A4, der in der "Breiten Straße" parkte, von einem anderen Auto an der rechten Fahrzeugseite beschädigt. Die Ermittler gehen davon aus, dass ein Mitsubishi den Schaden verursacht hat.

ASCHAFFENBURG / DAMM. Ein weißer Kia, der am Dienstag von 13:25 Uhr bis 14:45 Uhr, auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der "Langen Straße" parkte, wurde an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Unfallflucht.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Obernburg am Main

KLEINWALLSTADT, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag, zwischen 06:45 Uhr und 16:45 Uhr versuchte ein unbekannter Täter, sich gewaltsam über die Wohnungstüre Zutritt zu einer Wohnung in der Königsberger Straße zu verschaffen. Der Täter scheiterte offensichtlich an der Tür. Ins Innere ist er nicht gelangt.

NIEDERNBERG, LKR. MILTENBERG. Zwischen Samstag, 12:00 Uhr und Montag, 10:00 Uhr, versuchte ein Unbekannter ein Scheunentor in der Hauptstraße gewaltsam zu öffnen. Entwendet wurde nichts. Die Polizei ermittelt wegen eines versuchten Diebstahls.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Obernburg a. Main unter Tel. 06022/629-0 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

WEILBACH, LKR. MILTENBERG. Am Dienstag, zwischen 06:00 Uhr und 14:15 Uhr wurde ein schwarzer Golf am rechten hinteren Kotflügel beschädigt. Das Fahrzeug stand in der Reuboldstraße am rechten Fahrbahnrand. Es wird wegen Unfallflucht ermittelt.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.