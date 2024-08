NÜRNBERG. (911) Am Dienstagnachmittag (27.08.2024) ereignete sich in Nürnberg-Höfles ein Verkehrsunfall zwischen einem Auto und einem Motorrad. Ein 60-jähriger Mann zog sich hierbei Verletzungen zu. Die Verkehrspolizei Nürnberg bittet um Zeugenhinweise.



Die 69-jährige Fahrerin eines Honda war gegen 13:55 Uhr von der Erlanger Straße kommend auf der Höfleser Hauptstraße unterwegs. An der Einmündung zur Raiffeisenstraße bog sie nach links ab und fuhr an der dortigen langgezogenen Verkehrsinsel vorbei. Kurz nach der Verkehrsinsel kollidierte sie aus bislang ungeklärter Ursache mit dem 60-jährigen Fahrer eines Motorrads. Dieser stürzte zu Boden und erlitt hierbei mittelschwere Verletzungen, welche in einem Krankenhaus behandelt werden mussten. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von über 10.000 Euro.

Eine Streife der Verkehrspolizei Nürnberg nahm den Sachverhalt vor Ort auf. Zur genauen Feststellung des Unfallhergangs bitten die Beamten Zeugen, sich unter der Telefonnummer 0911 65831530 zu melden.



