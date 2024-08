HOLZKIRCHEN, LKR. WÜRZBURG. Am Montagmorgen wurde eine 34-Jährige von der Würzburger Kriminalpolizei festgenommen, als sie Bargeld von einem 64-Jährigen abholen wollte. Zuvor erschlich sich die Frau über einen längeren Zeitraum das Vertrauen des Mannes und brachte diesen um sein Erspartes.

Mann um Geld betrogen

In der vergangenen Woche wurden Ermittlern der Würzburger Kriminalpolizei Erkenntnisse zu einem aktuellen Betrugsfall im Landkreis Würzburg mitgeteilt. Zuvor erlangten Beamte des saarländischen Landeskriminalamts im Zuge dortiger Ermittlungen Hinweise auf einen Betrug zum Nachteil eines 64-jährigen Bewohners des Landkreises Würzburg.

In der Folge nahm die Kriminalpolizei Würzburg Ermittlungen in dem Fall auf. Hierbei wurde bekannt, dass der Mann einer ihm zunächst unbekannten Frau über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren mehrere Bargeldsummen in Höhe eines Gesamtbetrages im niedrigen sechsstelligen Bereich überwies bzw. übergab.

Persönliche Notlagen vorgetäuscht - Täterin ermittelt

Dem Sachstand nach wurde der heute 64-jährige Senior im März 2023 von einer ihm unbekannten weiblichen Person kontaktiert, die ihn auf eine vermeintlich gemeinsame Bekannte ansprach. Es folgten weitere Kontaktaufnahmen durch die Dame, wodurch sie zunehmend das Vertrauen des Mannes gewann. Hierbei täuschte sie auch mehrere persönliche Notlagen vor. Unter anderem gab die Frau an, vier Kinder zu haben, in Trennung von ihrem Ehemann zu leben und keine finanziellen Möglichkeiten zu haben.

Der 64-Jährige schenkte der mutmaßlichen Betrügerin Glauben und überwies mehrfach Geldsummen auf deren Konto. Auch kam es zu einigen persönlichen Aufeinandertreffen zwischen Täterin und Opfer, wobei es jeweils zur Übergabe von Bargeld kam.

Nach akribischen Ermittlungen der Würzburger Kripo geriet eine 34-jährige Mainzerin in den Fokus der Beamten. Der Tatverdacht gegen die Frau erhärtete sich fortan.

Festnahme am Montag - Untersuchungshaft angeordnet

Am Montagmorgen wollte sich die mutmaßliche Betrügerin in Würzburg erneut mit dem 64-Jährigen treffen und weiteres Bargeld von diesem entgegennehmen. Dabei rechnete sie jedoch nicht mit der Anwesenheit der Kriminalbeamten, die der Frau die Festnahme erklärten.

Noch im Laufe des Montages wurde die Täterin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Würzburg dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Untersuchungshaftbefehl gegen die Frau wegen des dringenden Verdachts des gewerbsmäßigen Betruges. Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei zu den Hintergründen der Tat dauern indes an.