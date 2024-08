KIRCHWEIDACH, LKR. ALTÖTTING. Seit dem 17. August 2024 ist eine 16-Jährige aus einer sozialtherapeutischen Einrichtung abgängig und wird seitdem vermisst. Es gibt Erkenntnisse, dass sich das Mädchen in den Bereichen Rosenheim, Wasserburg oder Regensburg aufhalten könnte. Die Kriminalpolizei Mühldorf a. Inn bittet die Öffentlichkeit um Mithilfe und Hinweise.

Die 16-jährige Jasmin Hofhammer war in einer sozialtherapeutischen Einrichtung in Kirchweidach durch das aufenthaltsbestimmende Jugendamt Regensburg untergebracht. Am 17. August 2024 verließ sie ohne Einverständnis der Verantwortlichen in den Abendstunden die Einrichtung und konnte bislang trotz sofort eingeleiteter Fahndung nicht mehr aufgefunden werden.

Nach hier vorliegenden Erkenntnissen ist es möglich, dass sich Jasmin Hofhammer im Bereich Rosenheim, Wasserburg oder Regensburg aufhalten könnte.

Jasmin ist ca. 1,60 Meter groß, schlank und hat braune, schulterlange Haare mit Mittelscheitel. Welche Kleidung sie trägt ist nicht bekannt.

Zuständigkeitshalber übernahm inzwischen die Kriminalpolizeistation Mühldorf a. Inn den Fall. Die Beamten bitten, parallel zu ihren eigenen Ermittlungen, um Hinweise aus der Bevölkerung.

Wer hat die 16-jährige Jasmin Hofhammer seit dem 17. August 2024 gesehen?

Wer kann der Polizei Hinweise zum aktuellen Aufenthaltsort von Jasmin Hofhammer geben?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Mühldorf a. Inn unter der Telefonnummer 08631/3673-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.