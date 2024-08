MEMMINGEN. Einem ehemaligen Funktionär eines Sportvereins wird vorgeworfen, sich in seiner zurückliegenden Tätigkeit an Vereinsgeldern in sechsstelliger Höhe bereichert zu haben. Die Polizei vollzog heute die Durchsuchungsbeschlüsse und nahm den Tatverdächtigen fest.

Nachdem der ehemalige Funktionär sein Amt beim Verein niedergelegt und die danach verantwortlichen Vorstände Einblicke in die Finanzen des Vereins bekommen hatten, ergaben sich die Vorwürfe gegen den Tatverdächtigen. Die Kriminalpolizei Kempten ermittelt unter anderem wegen des Verdachts der Untreue. Aufgrund der geführten Ermittlungen hat die Staatsanwaltschaft Augsburg beim zuständigen Amtsgericht Durchsuchungsbeschlüsse und Beschlüsse zur Sicherung des Tatertrages beantragt.

In den heutigen Morgenstunden durchsuchte das für die Bearbeitung von Wirtschaftsdelikten zuständige Kommissariat der Kriminalpolizei Kempten, unterstützt von Polizeikräften der Kriminalpolizei Memmingen und Finanzermittlern, aufgrund der vorliegenden gerichtlichen Beschlüsse die Geschäftsräume und die Wohnung des ehemaligen Funktionärs. Ferner nahmen die Einsatzkräfte den Tatverdächtigen, aufgrund eines im Vorfeld beantragten und vom Amtsgericht Augsburg erlassenen Haftbefehls, fest und führten ihn anschließend heute Nachmittag einem Haftrichter vor, der den bestehenden Untersuchungshaftbefehl in Vollzug gesetzt hat. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt.

Im Rahmen der Durchsuchungen stellten die Polizeikräfte umfangreiche Daten und Dokumente als Beweismittel sicher. Zu den weiterhin laufenden polizeilichen Ermittlungen unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Augsburg können derzeit keine weiteren Auskünfte erteilt werden. Es wird darauf hingewiesen, dass bis zum Abschluss des Verfahrens die Unschuldsvermutung gilt. (KPI Kempten / Staatsanwaltschaft Augsburg)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu), Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).