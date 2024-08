BAMBERG. Am vergangenen Samstagabend hatten es Taschendiebe auf den Geldbeutel eines Luftballonverkäufers abgesehen. Der 72-Jährige Mann aus Nürnberg war gegen 20.40 Uhr auf der Bamberger „Sandkerwa“ unterwegs. Er bewegte sich um diese Zeit von der Karolinentraße / Herrenstraße über die Dominikanerstraße bis zum Platz unterhalb der Oberen Brücke. Als er dort einen Luftballon an zwei Frauen verkaufen wollte, bemerkte der 72-Jährige das Fehlen seines Geldbeutels. Dieser war zuvor in einer Ledertasche am an seinem Gürtel befestigt gewesen. Darin befand sich Bargeld im Wert einer mittleren dreistelligen Eurosumme.

Die Kriminalpolizei Bamberg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise. Wer hat den Diebstahl des Geldbeutels zwischen 20.40 Uhr und 20.45 Uhr im genannten Bereich beobachtet? Zeugen melden sich bitte unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 bei der Kripo Bamberg.