Brand in Obdachlosenunterkunft - Eine tote Person aufgefunden - Kripo ermittelt zur Ursache

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am Dienstagmorgen wurden Polizei und Feuerwehr zu einem Zimmerbrand in einer Unterkunft für Obdachlose gerufen. Bei der Brandbekämpfung fanden die Einsatzkräfte eine leblose Person im Haus vor, die letztlich verstorben ist. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen noch vor Ort aufgenommen.

Gegen 06:00 Uhr verständigte ein Bewohner den Notruf, nachdem er Flammen und Rauch in dem Haus in der Leinwanderstraße festgestellt hat. Streifen der Aschaffenburger Polizei machten sich umgehend auf den Weg zur Einsatzörtlichkeit. Die Feuerwehr Aschaffenburg war bereits wenige Minuten nach der Mitteilung mit den Löscharbeiten zugange. Bereits bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand ein Zimmer der Unterkunft in Brand und war stark verraucht.

Die Feuerwehrleute bargen bei der Brandbekämpfung im Inneren der Kurzzeitunterkunft eine leblose Person, bei der nach erfolglosen Reanimationsmaßnahmen nur noch der Tod festgestellt werden konnte. Dem Sachstand nach dürfte es sich dabei um einen 49 Jahre alten Mann handeln, der übergangsweise in der Einrichtung übernachtet hatte.

Die Brandermittler der Kriminalpolizei Aschaffenburg haben noch vor Ort die Untersuchungen zu dem Ausbruch des Feuers und den Hintergründen aufgenommen. Die Brandursache ist derzeit noch völlig unklar. Der Ursprung des Feuers wird dem aktuellen Sachstand nach im Schlafbereich des 49-Jährigen vermutet.

Die Leinwanderstraße war für die Dauer der Löscharbeiten gesperrt. Der Verkehr musste umgeleitet werden.

Nach Parkrempler geflüchtet - Verursacher stark alkoholisiert

KLEINOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Ein Autofahrer ist am Montagvormittag nach einem Unfall mit Blechschaden geflüchtet, als die Polizei verständigt wurde. Er war offensichtlich betrunken am Steuer.

Der 30-Jährige ist gegen 10:45 Uhr mit seinem Audi auf dem EDEKA Parkplatz in der Kardinal-Faulhaber-Straße gegen einen geparkten Ford gefahren. Als der Eigentümer des Fords die Polizei zur Unfallaufnahme hinzuziehen wollte, setzte sich der Unfallverursacher in sein Auto und fuhr davon.

Eine Streife der Polizei Aschaffenburg konnte den Mann jedoch noch im Nahbereich fahrend antreffen. Ein Atemalkoholtest zeigte schnell den Grund für die Flucht. Der Wert lag jenseits der zwei Promille.

Den Autoschlüssel stellten die Beamten sicher. Den Fahrer nahmen die Polizisten mit zur Blutentnahme. Ein Strafverfahren folgt.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ROTHENBUCH, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montagmorgen, gegen 07:20 Uhr, musste ein VW Caddy auf der Kreisstraße AB5 wegen eines auf der falschen Spur entgegenkommenden Pkw so weit nach rechts ausweichen, dass er in die Leitplanke geraten ist. Der unbekannte dunkle Kombi ist ohne anzuhalten in Richtung Rothenbuch davongefahren.

GROSSOSTHEIM, LKR. ASCHAFFENBURG. Am Montag wurde in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 17:00 Uhr ein schwarzer Skoda Octavia bei einer Unfallflucht beschädigt. Der Pkw stand in der Schaafheimer Straße im Bereich der 10er Hausnummer.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.

Polizeiinspektion Miltenberg

MILTENBERG. Am Montag wurde ein blauer Ford Mondeo angefahren und beschädigt. Das Auto stand zwischen 11:45 Uhr und 18:10 Uhr auf dem Parkplatz hinter der Apotheke in der Hauptstraße.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Miltenberg unter Tel. 09371/945-0 entgegen.