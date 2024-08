1343. Tötungsdelikt – Schwabing

Am Samstag, 24.08.2024, gegen 11:25 Uhr, wurde der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums München über Notruf mitgeteilt, dass sich ein 28-jähriger Mann aus dem Landkreis Ludwigshafen Sorgen um seine Mutter mache, da er diese seit drei Tagen telefonisch nicht erreichen könne.

Der Sohn teilte dem Polizeinotruf mit, dass er sich deshalb zur Wohnung des Freundes seiner Mutter in Schwabing begeben hatte. Weder auf Klingeln noch Klopfen wurde die Tür geöffnet, jedoch konnte er beim Anrufen den Klingelton des Handys seiner Mutter durch die Tür hören.

Durch die hinzugezogenen Einsatzkräfte der Polizei und Feuerwehr wurde die Wohnungstür geöffnet. In der Wohnung wurden die 52-jährige Mutter und der 55-jährige Freund leblos mit offensichtlichen, schwerwiegenden Verletzungen aufgefunden.

Die Ermittlungen in diesem Fall wurden daraufhin vom Kommissariat 11 übernommen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass die 52-Jährige von ihrem 55-jährigen Freund durch stumpfe und scharfe Gewalteinwirkung getötet wurde. Im Anschluss an die Tat suizidierte sich der 55-Jährige mit einem Messer selbst. Ein Fremdverschulden von außerhalb kann derzeit ausgeschlossen werden.

1344. Mofa-Fahrer verliert Kontrolle über sein Fahrzeug; eine Person verletzt – Untersendling

Am Montag, 26.08.2024, gegen 11:20 Uhr, fuhr ein 62-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Znen/Firenze Mofa zusammen mit seiner Sozia, einer 52-Jährigen, ebenfalls mit Wohnsitz in München, auf der Oetztaler Straße in Richtung Drachenseestraße.

An der Kreuzung musste er aufgrund der Vorfahrtsregelung eine starke Bremsung durchführen, wobei sein Vorderrad auf der regennassen Fahrbahn wegrutschte und er ohne Fremdbeteiligung zu Boden stürzte.

Der 62-Jährige blieb dabei unverletzt, seine 52-jährige Beifahrerin wurde verletzt und kam mit dem Rettungsdienst stationär in ein Krankenhaus.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1345. Sachbeschädigung durch Brandlegung – Neuperlach

Am Montag, 26.08.2024, gegen 18:05 Uhr, brannte in der Kafkastraße im Bereich einer Grundschule am Sportplatz eine Sitzgarnitur. Dies wurde durch einen unbeteiligten Zeugen mitgeteilt.

Kurz nachdem der Mitteiler den Notruf abgesetzt hatte, trafen Feuerwehrkräfte und Polizeistreifen am Brandort ein. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr rasch gelöscht werden.

Der Sachschaden liegt bei mehreren hundert Euro.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Kafkastraße (Neuperlach) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 13, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1346. Verdächtiger Gegenstand – Isarvorstadt

Am Montag, 26.08.2024, gegen 20:15 Uhr, ging beim Polizeipräsidium München der Hinweis über einen herrenlosen Aktenkoffer in einem Gebüsch am Baldeplatz ein.

Eine Streifenbesatzung schaute sich den Koffer an. Da nicht auszuschließen war, dass es sich bei dem Koffer um einen verdächtigen Gegenstand handelt, leitete die eingesetzte Streifenbesatzung notwendige Sicherheitsmaßnahmen rund um den Ablageort ein. Hierbei wurde unter anderem ein Sprengstoffspürhund sowie Sprengstoffexperten der Polizeiinspektion Sonderdienste des Polizeipräsidiums München hinzugezogen.

Der Aktenkoffer wurde schließlich geöffnet, der Inhalt stellte sich letztendlich als ungefährlich heraus.

Die Sperrung vor Ort konnte aus diesem Grund wieder aufgehoben werden. Der Koffer wurde entsorgt.