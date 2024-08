UETTINGEN, LKR. WÜRZBURG. Am Montagmorgen hat ein Unbekannter eine Tankstelle überfallen. Nach der Tat flüchtete der Täter mit seiner Beute. Die Kriminalpolizei Würzburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet bei der Suche nach dem Täter um Zeugenhinweise.

Überfall auf Tankstelle

Dem Sachstand nach hat der Täter die Tankstelle in der Würzburger Straße gegen 09:45 Uhr betreten und zunächst eine Mitarbeiterin unter Vorhalt eines Messers bedroht. Anschließend nahm sich der Täter Bargeld in Höhe eines niedrigen vierstelligen Betrages aus der Kasse. Das Geld packte der Mann in eine weiß-beige Tasche und flüchtete anschließend mit der Beute aus dem Verkaufsraum der Tankstelle. Die Mitarbeiterin ist dabei körperlich unverletzt geblieben.

Fahndung nach Täter

Unmittelbar nach Eingang der Mitteilung bei der Einsatzzentrale des Polizeipräsidiums Unterfranken fahndeten die Würzburger Polizei und die benachbarten Dienststellen mit Hochdruck nach dem Flüchtigen. Hierbei war auch ein Polizeihubschrauber im Einsatz.

Der Tatverdächtige kann wie folgt beschrieben werden:

circa 20 - 30 Jahre alt

schlanke Statur

mindestens 175 cm groß

sprach deutsch mit ausländischem Akzent

trug einen medizinischen Mund-Nasen-Schutz, einen schwarzen Kapuzenpullover, eine schwarze Jogginghose und weiße Turnschuhe

hatte die Kapuze über den Kopf gezogen und die Ärmel nach hinten gekrempelt

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Würzburg hat noch vor Ort die Ermittlungen wegen schweren Raubes übernommen und wendet sich mit folgenden Fragen an die Bevölkerung:

Wer hat Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Tankstellen-Überfall gemacht?

Wer hat im Vorfeld oder nach der Tat in Uettingen Personen, die auf die oben genannte Beschreibung passen, wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Kripo Würzburg unter Tel. 0931/457-1732 entgegen.