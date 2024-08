1931 - Verkehrsunfall mit Schwerverletzten

Gundelfingen - Am gestrigen Sonntagabend (25.08.2024) ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall im Feldgatterweg zwischen einem BMW-Fahrer und zwei Jugendlichen auf einem E-Scooter.

Gegen 20.30 Uhr fuhren die beiden jugendlichen Mädchen im Alter von 18 und 15 Jahren im Feldgatterweg verbotswidrig gemeinsam auf einem E-Scooter. An der Einmündung zur Günzburger Straße missachteten sie offenbar die Vorfahrt eines 23-jährigen BMW-Fahrers, der stadteinwärts unterwegs war. Es kam daraufhin zum Zusammenstoß zwischen Auto und E-Scooter. Beim Zusammenprall wurden die beiden Mädchen vom E-Scooter geschleudert und zogen sich schwere, aber nach derzeitigem Erkenntnisstand nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

Die 18-Jährige musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Die 15-Jährige wurde ebenfalls in eine Klinik gebracht. Ein Sachverständiger wurde zur Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens an die Unfallstelle bestellt. Die Fahrzeuge wurden sichergestellt.

Die Polizeiinspektion Dillingen ermittelt zu den Unfallursachen. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 09071/56-0 zu melden.

1932 - Täter bei Einbruchsversuch überrascht

Oettingen - Am Sonntag (25.08.2024) wurde ein bislang unbekannter Täter von einer 71-jährigen Bewohnerin überrascht.

Gegen 04.30 Uhr nahm die 71-jährige Hausbewohnerin Geräusche wahr. Bei einer Nachschau entdeckte sie den unbekannten Täter, der gerade versuchte in ihr Haus einzudringen. Der Unbekannte flüchtete, als er die 71-jährige Frau bemerkte.

Der unbekannte Täter kann wie folgt beschrieben werden:

trug einen Damenstrohhut, männlich, ca. 175-180 cm groß, normale Statur

Die Kriminalpolizei Dillingen ermittelt nun unter anderem wegen Einbruchsdiebstahl und bittet um telefonische Zeugenhinweise unter der 09071/56- 0.