OBERHAID, LKR. BAMBERG. Am Samstagnachmittag gelang es Trickdieben wertvollen Schmuck aus der Wohnung einer Seniorin zu stehlen. Die Kriminalpolizei Bamberg ermittelt.

Am Samstag, gegen 15.30 Uhr, klingelte eine Frau bei der Seniorin in Oberhaid. Sie gab vor, Spenden zu sammeln. Die Seniorin ließ die Frau in ihre Wohnung und übergab ihr daraufhin eine Geldspende. Anschließend bat diese um ein Glas Wasser und lenkte die Seniorin auf diese Weise ab. So gelangte mutmaßlich eine weitere Person unbemerkt in die Wohnung in der Friedrich-Ebert-Straße, durchwühlte das Schlafzimmer und stahl Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Als die Seniorin den Diebstahl bemerkte, waren die Täter bereits über alle Berge.

Die unbekannte Frau wird wie folgt beschrieben:

weiblich

etwa 30 – 40 Jahre alt

dunkles, kurzes Haar

trug braune Kleidung

sprach Deutsch mit Akzent

Zu der mutmaßlichen zweiten Person liegt keine Beschreibung vor.

Die Kriminalpolizei Bamberg bittet Zeugen, die sachdienliche Angaben machen können oder Hinweise zu der beschriebenen Frau und möglichen weiteren Tätern geben können, sich unter der Tel.-Nr. 0951/9129-491 zu melden.