1338. Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern; zwei Personen verletzt – Bogenhausen

Am Sonntag, 25.08.2024, gegen 00.15 Uhr, fuhr ein 31-Jähriger mit Wohnsitz in München mit einem Fahrrad auf der Hultschiner Straße in Richtung stadtauswärts. Er befuhr hierbei den Radweg der gemäß Verkehrszeichen für beide Fahrtrichtungen freigegeben war.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr ein bislang unbekannter Mann mit einem Fahrrad auf demselben Radweg in entgegengesetzte Richtung. Hierbei fuhr der unbekannte Radfahrer Schlangenlinien und wechselte mehrmals auf den angrenzenden Gehweg und wieder zurück auf den Radweg.

Beim Vorbeifahren kam es zu einem frontalen Zusammenstoß zwischen den beiden Fahrradfahrern. Durch den Zusammenstoß stürzten beide zu Boden und wurden verletzt. Der 31-Jährige wurde an der Unfallstelle vom verständigten Rettungsdienst ambulant behandelt. Der bislang unbekannte Radfahrer wurde vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Ein noch an der Unfallstelle durchgeführter Atemalkoholtest bei dem bislang unbekannten Radfahrer ergab eine nicht unerhebliche Alkoholisierung. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der bislang unbekannte Radfahrer nach Abschluss der ärztlichen Behandlungen vorläufig festgenommen und wird im Laufe des heutigen Tages einem Ermittlungsrichter zur Klärung der Haftfrage im Polizeipräsidium München vorgeführt.

Er wurde unter anderem wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs, wegen der fahrlässigen Körperverletzung und wegen Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz angezeigt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Hinweis der Münchner Verkehrspolizei:

Durch das Tragen von Fahrradhelmen können Kopfverletzungen oft vermieden oder zumindest kann das Ausmaß der Verletzungen verringert werden. Obwohl das Tragen von Fahrradhelmen gesetzlich nicht vorgeschrieben ist, empfiehlt die Münchner Polizei grundsätzlich allen Fahrradfahrenden entsprechende Helme zu tragen.

1339. Unfall eines Polizeisonderfahrzeuges – Giesing

Am Sonntag, 25.08.2024, gegen 12:45 Uhr, fuhr ein Polizeisonderfahrzeug (Videoaufklärungsfahrzeug) mit ausgefahrenem Kameramast die Candidstraße in östliche Richtung. An der Kreuzung zur Grünwalder Straße sollte diese geradeaus überquert werden. Hierbei stieß der ausgefahrene Kameramast des polizeilichen Sonderfahrzeuges gegen die quer zur Fahrtrichtung verlaufenden Oberleitung der Straßenbahn. Dadurch wurde die Oberleitung heruntergerissen und der Kameramast am Fahrzeug brach.

Es wurden keine Personen verletzt und die Kreuzung Candidstraße und Grünwalder Straße musste für mehrere Stunden teilweise gesperrt werden. Hierbei kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Der Gesamtschaden wird auf einen fünfstelligen Betrag geschätzt.

Die Münchner Verkehrspolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

1340. Einbruch in Gaststätte – Lehel

Am Sonntag, 25.08.2024, im Zeitraum von 05:10 Uhr bis 05:30 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu einer Gaststätte im Lehel. Der Täter entwendete einen verschraubten Tresorwürfel und entfernte sich aus der Gaststätte.

Aufgrund eines im Tresor befindlichen Trackers konnte der Tresor im der Pfarrstraße auf Höhe der Hausnummer 5 geortet und aufgefunden werden. Der Tresor war ungeöffnet. Der Täter hat es offensichtlich nicht geschafft diesen aufzubrechen.

Durch die Münchner Kriminalpolizei wurden umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 52 (Einbruchsdelikte) hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat im angegebenen Zeitraum im Bereich der Gewürzmühlstraße, Thierschstraße und Pfarrstraße (Lehel) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 52, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1341. Mehrere Wohnungseinbrüche – Laim

Fall 1:

Im Zeitraum von Mittwoch, 21.08.2024, 09:30 Uhr, bis Samstag, 24.08.2024, 17:20 Uhr, versuchte ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über die Wohnungstür in eine Wohnung im Bereich der Lanzstraße zu gelangen. Dies misslang und es wurde nichts entwendet.

Fall 2:

Im Zeitraum von Freitag, 23.08.2024, 20:00 Uhr, bis Samstag, 24.08.2024, 20:00 Uhr, versuchte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu einer Wohnung im Bereich der Berchemstraße zu verschaffen.

Dies misslang und es wurde nichts entwendet.

Fall 3:

Im Zeitraum von Freitag, 23.08.2024, 23:00 Uhr, bis Samstag, 24.08.2024, 20:00 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt über die Balkontür zu einem Einfamilienhaus.

Das Haus war nahezu leerstehend und noch nicht bezogen, weswegen keinerlei Gegenstände entwendet wurden.

Fall 4:

Am Samstag, 24.08.2024, im Zeitraum von 19:15 Uhr bis 22:15 Uhr, verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter unberechtigt Zutritt zu einem Einfamilienhaus im Bereich der Veit-Stoß-Straße.

Der unbekannte Täter durchsuchte das Anwesen und entwendete Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro.

An allen Objekten wurden von der Münchner Kriminalpolizei umfangreiche Spurensicherungsmaßnahmen durchgeführt.

Das Kommissariat 53 (Einbruchsdelikte) hat in allen vier Fällen die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat in den angegebenen Zeiträumen im Bereich der Lanzstraße, Berchemstraße, Camerloher Straße, Veit-Stoß-Straße und Sandrartstraße (Laim) Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit diesem Vorfall stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 53, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

1342. Brandfall – Thalkirchen

Am Sonntag, 25.08.2024, gegen 21:50 Uhr, wurde dem Polizeinotruf 110 sowie der Rettungsleitstelle ein Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Zennerstraße (Thalkirchen) mitgeteilt. Sofort wurden mehrere Streifen an die Örtlichkeit geschickt.

Vor Ort begann die Feuerwehr unmittelbar mit den Löscharbeiten am Mehrfamilienhaus.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde durch den Brand eine 47-jährige Bewohnerin des Mehrfamilienhauses verletzt. Sie wurde zur weiteren medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Während der Löscharbeiten wurden die umliegenden Straßen für mehrere Stunden komplett gesperrt.

Der Sachschaden wird aktuell auf mehrere hunderttausend Euro geschätzt.

Das Kommissariat 13 (Branddelikte) hat die Ermittlungen zur Brandursache übernommen.