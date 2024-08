Am 25.08.2024, gegen 19:00 Uhr, befuhr 16-Jähriger aus dem Landkreis Kelheim mit seinem Leichtkraftrad KTM die Staatsstraße 2144 von Neustadt a.d. Donau kommend in Richtung Abensberg.

Auf Höhe von Welschenbach in dem Waldstück verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Leichtkraftrad und stürzte. Aufgrund des Sturzes schlitterte er auf die Gegenfahrbahn.

Zu dieser Zeit befuhr ein 30-Jähriger aus dem Landkreis Kelheim mit einem Kleinwagen der Marke KIA die Staatsstraße 2144 an der Unfallörtlichkeit von Abensberg in Richtung Neustadt a.d. Donau.

Der 30-Jährige versuchte noch zu bremsen und so eine Kollision mit dem schlitternden Leichtkraftrad zu verhindern, was ihm aber nicht gelang. Der Leichtkraftradfahrer schlitterte mit seinem Leichtkraftrad frontal in den Kleinwagen.

Der 16-Jährige erlag noch an der Unfallörtlichkeit seinen schweren Verletzungen. er 30-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft kam ein Unfallgutachter zur Unfallstelle.Die Staatstraße 2144 war aufgrund der Unfallaufnahme zwischen Abensberg und Neustadt a.d. Donau für mehrere Stunde vollgesperrt. Dem 30-Jährigen kann nach derzeitigem Ermittlungsstand kein fehlerhaftes Verhalten vorgeworfen werden, weshalb gegen ihn auch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde.

Veröffentlicht: 26.08.2024, 01.17 Uhr