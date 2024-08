1336. Öffentlichkeitsfahndung nach einer vermissten Person – Neuaubing

Seit Sonntag, 25.08.2024, gegen 06:00 Uhr, wird eine 40-Jährige mit Wohnsitz in München vermisst. Sie wurde zuletzt in ihrer Wohnung in Neuaubing gesehen. Sie ist nach einer eine Erkrankung desorientiert und befindet sich möglicherweise in einer hilflosen Lage.

Nachdem die Polizei über den Fall informiert wurde, wurden sofort umfangreiche Suchmaßnahmen durchgeführt. Bislang konnte die Frau nicht aufgefunden werden.

Die Öffentlichkeitsfahndung mit Bildern und Beschreibung der Vermissten ist unter folgendem Link zu finden:

Die Bayerische Polizei - Vermisstenfall - Öffentlichkeitsfahndung nach 40-Jähriger aus München (bayern.de)

Die Münchner Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf:

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die im Zusammenhang mit dieser Vermissung stehen könnten?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Kommissariat 14, Tel. 089/2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.