B 85 / WEISSENBRUNN, LKR. KRONACH. Am Sonntagabend kam es auf der B 85 bei Weißenbrunn zu einem Frontalzusammenstoß, bei dem der Fahrer eines VW Golf noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen starb.

Gegen 18.30 Uhr war der 36-Jährige in seinem VW Golf von Weißenbrunn kommend in Richtung Kirchleus auf der B 85 unterwegs. Kurz nach dem Ortsausgang kam ihm ein VW-Bus, der mit einem 73-jährigen Fahrer und einer 70-jährigen Beifahrerin besetzt war, entgegen. Aus bisher unklarer Ursache kam es zum Frontalzusammenstoß beider Fahrzeuge. Kräfte der Feuerwehr befreiten die beiden Insassen aus dem VW-Bus. Diese erlitten schwere, nicht lebensgefährliche, Verletzungen und kamen mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Durch den Zusammenstoß entzündete sich der VW-Bus und brannte komplett aus. Für den Fahrer des VW Golf kam jede Hilfe zu spät. Nachdem ihn Einsatzkräfte der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit hatten, konnte der Notarzt nur noch den Tod des 36-Jährigen feststellen. Nach ersten Schätzungen entstand insgesamt ein Sachschaden von etwa 30.000 Euro. Die Einsatzkräfte der Polizei und der umliegenden Feuerwehren mussten die B 85 in beide Richtungen sperren. Die Vollsperre dauert aktuell noch an (Stand 21.10 Uhr).

Beamte der Polizei Kronach haben die Ermittlungen zur Klärung der Unfallursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft werden sie dabei von einem Gutachter unterstützt.