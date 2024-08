1335. Pkw entzieht sich Verkehrskontrolle und flüchtet – Landkreis München und Landkreis Ebersberg

Am Freitag, 23.08.2024, gegen 16:30 Uhr stellte eine Polizeistreife im Stadtteil Neuperlach einen Pkw Mercedes fest, dessen Kennzeichen weder amtliche Siegel noch eine Länderkennung vorwies. Aus dem Grund wollten die Polizeibeamten den Fahrer für eine Verkehrskontrolle anhalten.

Der Pkw-Fahrer ignorierte die Anhaltesignale und fuhr mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Neubiberg davon. Sofort wurden mehrere Polizeistreifen der angrenzenden Dienstbereiche für Fahndungsmaßnahmen alarmiert.

Kurz darauf konnte das Fahrzeug in Ottobrunn und Höhenkirchen-Siegertsbrunn gesichtet werden. Der Pkw-Fahrer fuhr weiter in Richtung Harthausen über Oberpframmern, Aich und Wolfersberg. Seine Flucht setzte der Pkw-Fahrer im Anschluss über die B 304 in Richtung Eglharting fort, wo sich seine Spur verlor.

Im Laufe der Flucht des Pkw-Fahrers verzeichneten die Streifen zahlreiche Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung sowie Straftaten aufgrund der rücksichtslosen und gefährdenden Fahrweise des Pkw-Fahrers.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

Das Fahrzeug wird wie folgt beschrieben:

Mercedes AMG C63s T-Modell, Farbe: Grau

Zeugenaufruf:

Wem ist im angegebenen Tatzeitraum das verdächtige Fahrzeug in den genannten Ortschaften oder in deren näherer Umgebung aufgefallen? Wer wurde von der Fahrweise direkt gefährdet?

Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeipräsidium München, Tel. 089 2910-0, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.