1328. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Kraftrad; eine Person verletzt - Maxvorstadt

Am Freitag, 23.08.2024, gegen 08:45 Uhr, fuhr eine 24-Jährige mit Wohnsitz in München in einem Pkw VW auf der Ludwigstraße in Richtung des Odeonsplatzes. An der Kreuzung zur Schellingstraße wollte sie in diese nach rechts abbiegen. Hierfür wollte sie auf den rechten Fahrstreifen wechseln.

Hinter ihr fuhr ein 53-Jähriger mit Wohnsitz in Köln auf einem Kraftrad Kawasaki. Dieser befand sich auf dem rechten Fahrstreifen, auf den die 24-Jährige wechselte.

Der 53-Jährige bemerkte den Fahrstreifenwechsel der 24-Jährigen zu spät und kollidierte mit dem Pkw. In Folge der Fahrzeugkollision stürzte der 53-Jährige auf die Straße und verletzte sich dadurch. Er wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die 24-Jährige blieb unverletzt.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.

Im Rahmen der Unfallaufnahme mussten drei Fahrstreifen der Ludwigstraße in Richtung Odeonsplatz kurzzeitig gesperrt werden. Es kam zu geringen Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1329. Verkehrsunfall durch akute Erkrankung; eine Person verstorben – Hadern

Am Freitag, 23.08.2024, gegen 13:55 Uhr, fuhr ein 64-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Pkw Mercedes auf der Guardinistraße in Richtung der Waldwiesenstraße.

An der Kreuzung zum Stiftsbogen verlor der 64-Jährige aufgrund einer plötzlich auftretenden akuten Erkrankung das Bewusstsein. Der Pkw rollte in der Folge über den Kreuzungsbereich und stieß gegen die dort befindliche Ampel.

Passanten, die den Unfall bemerkten, riefen den Notarzt und begannen, den 64-Jährigen zu reanimieren. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er im Anschluss verstarb.

Die Unfallstelle musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden, weshalb es zu Verkehrsbehinderungen kam.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1330. Pkw-Fahrer entzieht sich Verkehrskontrolle und verursacht Verkehrsunfall - Trudering

Am Samstag, 24.08.2024, gegen 01:15 Uhr, fuhr eine Polizeistreife auf der Truderinger Straße in Richtung der Wasserburger Landstraße. Auf Höhe der Hausnummer 272 wollten die Polizeibeamten einen Pkw Mercedes, welcher sich vor ihnen befand, einer Verkehrskontrolle unterziehen.

Der Fahrer des Mercedes entzog sich allerdings der Kontrolle und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit weiter auf der Truderinger Straße stadtauswärts über die Feldbergstraße in Richtung des Karl-Marx-Rings.

Auf Höhe des Friedrich-Engels-Bogen wollte er in diesen abbiegen, verpasste allerdings aufgrund der hohen Geschwindigkeit die Kreuzung. Der Pkw-Fahrer bremste daraufhin ab, legte den Rückwärtsgang ein und stieß mit der dahinterfahrenden Streife zusammen.

Der Pkw flüchtete erneut, konnte im Rahmen der Fahndung aber auf einem Parkplatz im Bereich des Karl-Marx-Rings aufgefunden werden.

Der Fahrer flüchtete zunächst fußläufig, konnte schlussendlich im Bereich der Quiddestraße von zivilen Polizeibeamten festgenommen werden.

Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 34-Jährigen mit Wohnsitz in München. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen konnte festgestellt werden, dass der Pkw nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Der 34-Jährige wird nun wegen verbotenem Kraftfahrzeugrennen, unerlaubten Entfernen vom Unfallort und Verstößen gegen die Straßenverkehrsordnung angezeigt.

Nach erfolgter Sachbearbeitung wurde er vor Ort entlassen.

Sowohl der Pkw des 34-Jährigen als auch das Streifenfahrzeug wurden beschädigt, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Das Fahrzeug des 34-Jährigen wurde sichergestellt. Bei dem Einsatz wurde niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Zehntausend Euro.

Die weiteren Ermittlungen in diesem Fall übernimmt die Verkehrspolizei München.

1331. Bootsunglück auf der Isar – Straßlach-Dingharting

Am Samstag, 24.08.2024, ereignete sich gegen und 19:00 Uhr auf der Isar auf Höhe Flusskilometer 167 in Straßlach-Dingharting ein Bootsunglück.

Eine 25-Jährige und eine 37-Jährige (jeweils mit Wohnsitz in München) fuhren mit einem Schlauchboot stadteinwärts auf der Isar. Am Unglücksort wurde der Bug des Schlauchbootes aufgrund einer Strömung unter Wasser gezogen, sodass das Boot kenterte.

Das manövrierunfähige Boot wurde mit den beiden Insassinnen in eine Treibholzansammlung getrieben. Die beiden Münchnerinnen konnten sich nicht selbstständig aus der Isar befreien und mussten unter Zuhilfenahme eines Rettungshubschraubers aus dem Fluss geborgen werden.

Beide Frauen wurden durch den Vorfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Nach bisherigem Ermittlungsstand konnten keine Verstöße, welche unfallursächlich waren, festgestellt werden. Die Ermittlungen hierzu sind zum jetzigen Zeitpunkt jedoch noch nicht abgeschlossen.

1332. Verkehrsunfall zwischen Pkw und Fußgänger; eine Person verletzt - Bogenhausen

Am Samstag, 24.08.2024, gegen 08:50 Uhr, fuhr ein 37-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem VW Transporter auf dem Rosenkavalierplatz in Richtung der Arabellastraße.

Auf Höhe der Hausnummer 8 wollte er in eine Parklücke am rechten Fahrbahnrand rückwärts einparken. In dem Moment wollte eine 90-Jährige mit Wohnsitz in München als Fußgängerin den Rosenkavalierplatz in Richtung der Englschalkinger Straße überqueren. Dies tat sie hinter dem einparkenden Fahrzeug.

Der 37-Jährige übersah in der Folge die 90-Jährige und touchierte diese mit dem Fahrzeugheck. Die 90-Jährige stürzte und verletzte sich, sodass sie mit dem Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden musste. Der 37-Jährige blieb unverletzt.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1333. Pkw überschlägt sich; eine Person verstorben, eine Person verletzt - Lochhausen

Am Samstag, 24.08.2024, gegen 12:00 Uhr, fuhr ein 57-Jähriger mit Wohnsitz in München in einem Pkw Porsche auf der Eschenrieder Straße in Richtung der Langwieder Hauptstraße.

Mit im Fahrzeug auf dem Beifahrersitz befand sich ein 19-Jähriger mit Wohnsitz in Frankfurt am Main.

Auf Höhe der Abfahrt zur Kuchenmeisterstraße verlor der 57-Jährige aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über das Fahrzeug. Der Pkw prallte auf der linken Fahrbahnseite gegen den Randstein, schlitterte in den Grünstreifen und geriet in eine Absenkung. Daraufhin wurde das Fahrzeug ausgehebelt und überschlug sich.

Bei dem Unfall erlitt der 57-Jährige Verletzungen, welche zum Tod führten. Der 19-Jährige wurde mit Verletzungen in eine Klinik gebracht.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine gutachterliche Tatbestandsaufnahme vor Ort an. Während der Unfallaufnahme musste die Eschenrieder Straße zwischen Birkenrieder Straße und Scharinenbachstraße für die Dauer von ca. fünf Stunden komplett gesperrt werden. Der Verkehr wurde abgeleitet.

Die weiteren Ermittlungen in dem Fall übernimmt die Münchner Verkehrspolizei.

1334. Größerer Polizeieinsatz nach unklarer Bedrohungssituation - Garching

Am Samstag, 24.08.2024, gegen 10:30 Uhr, verständigte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Garching die Feuerwehr, da Wasser aus der Wohnung einer anderen Bewohnerin in das Treppenhaus hinaustrat.

Bei Eintreffen der Feuerwehr reagierte niemand innerhalb der Wohnung, weshalb die Tür durch die Feuerwehr gewaltsam geöffnet wurde. In der Wohnung trafen sie dann auf die 56-jährige Bewohnerin. Diese hielt ein Messer in der Hand und bedrohte damit die Feuerwehrleute. Daraufhin zogen sich diese zurück und verständigten die Polizei.

Sofort wurden mehrere Streifen zur Einsatzörtlichkeit beordert. Durch die Polizei konnte die 56-Jährige widerstandslos festgenommen werden. Dabei wurde niemand verletzt.

Da sich die Bewohnerin in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde sie in Anschluss in eine psychiatrische Klinik eingewiesen.