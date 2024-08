ROTH. (903) Da ein 57-jähriger Mann nach einem Konzertbesuch in Rednitzhembach (Lkrs. Roth) am Freitagabend (23.08.2024) nicht nach Hause zurückgekehrt war, meldete ihn seine Ehefrau bei der Polizei als vermisst. Eine Zeugin fand den Mann am Samstagmorgen (24.08.2024) leblos auf. Offenbar war er mit seinem Fahrrad gestürzt und hatte dabei tödliche Verletzungen erlitten.



Dem derzeitigen Ermittlungsstand zufolge hatte sich der 57-Jährige nach einem Konzertbesuch in Rednitzhembach mit seinem Fahrrad auf den Nachhauseweg gemacht. Als er hierbei von der Wilhelm-Drescher-Straße in den Mittelhembacher Weg fahren wollte, kam er aus bislang ungeklärter Ursache beim Überqueren des Hembachs zu Sturz. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu und erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Da der Mann nicht nach Hause kam, meldete ihn seine Ehefrau noch in der Nacht als vermisst. Durchgeführte Suchmaßnahmen, in die unter anderem ein Polizeihubschrauber der Bayerischen Bereitschaftspolizei eingebunden war, führten zunächst nicht zum Auffinden des Mannes. Am Samstagmorgen (24.08.2024) fand eine Zeugin den 57-Jährigen schließlich leblos auf.

Die Polizeiinspektion Roth hat die Ermittlungen zur Feststellung der Unfallursache aufgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft zogen die Beamten in diesem Zusammenhang einen Unfallsachverständigen hinzu.



