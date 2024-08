1917 - Spaziergänger findet Übungsgranate

Stadtbergen - Am Samstag (24.08.2024) fand ein 46-jähriger Mann beim Spazierengehen mit seinen Hunden in der Panzerstraße eine Übungsgranate.

Der 46-jährige Mann hielt die Übungsgranate zunächst für eine Flasche. Als er seinen Irrtum bemerkte, verständigte er die Polizei.

Die Polizei sperrte die Örtlichkeit ab und ließ die Übungsgranate vom zuständigen Kampfmittelräumdienst entfernen.

1918 - Alkoholisierter Autofahrer verursacht vermutlich Unfall

Bundesstraße 17 / AS Ackermannstraße / FR Norden - Am Samstag (24.08.2024) hatte ein alkoholisierter, 35-jähriger Mann in der Ausfahrt Ackermannstraße auf der B17 eine Autopanne. Die Polizei stellte frische Unfallschäden am Fahrzeug fest.

Gegen 20.00 Uhr konnte der alkoholisierte 35-jährige Mann seine Fahrt aufgrund einer Autopanne nicht mehr fortsetzen. Die Polizei stellte mit einem Atemalkoholtest einen Wert von über 1,4 Promille bei dem Mann fest. Der schwarze Mercedes AMG E51 des 35-jährigen Mannes wies zudem frische Unfallspuren an der Front auf.

Der 35-jährige Mann musste eine Blutprobe abgeben. Der Führerschein konnte zunächst nicht sichergestellt werden, da der Mann diesen nicht dabeihatte. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt.

Den 35-jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Unerlaubten Entfernens vom Unfallort. Die Autobahnpolizeistation Gersthofen bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise von möglichen Zeugen oder Geschädigten unter der 0821/323 - 1910.

1919 - Pkw steht in Flammen

Adelsried / ST2032 - Am Samstagabend (24.08.2024) geriet ein BMW auf der Fahrt zwischen Aystetten und Adelsried in Brand. Ein dreijähriges Mädchen wurde dabei schwer verletzt.

Gegen 18.00 Uhr ging bei den Rettungskräften die Mitteilung über ein brennendes Auto ein. Es stellte sich heraus, dass der BMW einer 6-köpfigen Familie während der Fahrt von Aystetten nach Adelsried Feuer gefangen hatte. Der 47-jährige Familienvater und Fahrer versuchte vergeblich das Fahrzeug anzuhalten. Im ersten Zuge gelang es dem Vater und der Mutter drei Kinder zu retten und den noch rollenden Pkw unbeschadet zu verlassen. Während der Bergung der noch im Fahrzeug verbliebenen, dreijährigen Tochter rutschte der Pkw jedoch eine Böschung hinunter, weshalb diese erst danach durch den Vater gerettet werden konnte.

Die Tochter erlitt durch den Vorfall schwere Verbrennungen. Auch der Vater trug bei der Rettung seiner Tochter leichte Verbrennungen davon. Beide wurden in ein Krankenhaus verbracht. Der Pkw brannte vollständig aus, wodurch ein Schaden von ca. 50.000 Euro entstand.

Nach dem bisherigen Stand der polizeilichen Ermittlungen wird von einem technischen Defekt ausgegangen.

1920 - Bedrohung mit Messer

Graben - Am Samstag (24.08.2024) bedrohte ein 30-jähriger Mann zwei weitere Männer auf einem Supermarktparkplatz in der Lechfelder Straße mit einem Messer.

Gegen 15.15 Uhr entwickelte sich im Supermarkt zunächst ein Streit zwischen einem 30-Jährigen und zwei weiteren Männern. Der Streit verlagerte sich später auf den Parkplatz, der Mann bedrohte die Beteiligten mit einem Messer und beschädigte damit einen Pkw. Danach flüchtete der Täter mit dem Fahrrad vom Tatort.

Die Polizei stellte den 30-Jährigen nach einer sofort eingeleiteten Fahndung. Als der Täter die Beamten erkannte, zog er wieder das Messer und bedrohte damit auch die Polizeibeamten. Die Beamten brachten ihn dazu das Messer wegzulegen und nahmen ihn widerstandslos fest.

Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der Täter, der sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, in eine psychiatrische Einrichtung verbracht.

Die Polizeiinspektion Schwabmünchen ermittelt nun wegen Bedrohung und Sachbeschädigung. Bislang noch nicht bekannte Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Vorfall geben können, werden gebeten sich unter 08232/9606-0 zu melden.

1921 - Motorradfahrer bei Verkehrsunfall mit Traktor tödlich verunglückt

Aindling - Am Samstag (24.08.22024) kam es in Binnenbach auf der Kreuzung Kirchweg und Saumweg zu einem tödlichen Verkehrsunfall zwischen einem 48-jährigen Traktorfahrer und einem 66-jährigen Motorradfahrer.

Der 66-jährige Mann fuhr mit seinem Motorrad auf dem Saumweg in Binnenbach in westlicher Richtung. An der Kreuzung Kirchweg und Saumweg fuhr ein 48-Jähriger mit seinem Traktor in nordöstliche Richtung. Der 48-jährige Traktorfahrer übersah offenbar den, von rechts kommenden und bevorrechtigten, Motorradfahrer, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Der Motorradfahrer erlag noch an der Unfallörtlichkeit seinen Verletzungen. Der Sachschaden wird zum aktuellen Stand auf 15.000 Euro eingeschätzt. Zur genauen Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter bestellt.

1922 - 4-Jähriger vor dem Ertrinken gerettet

Bobingen - Am Freitagnachmittag (23.08.2024) stürzte ein 4-jähriger Junge in einem Freibad in der Parkstraße in das Schwimmerbecken und drohte zu ertrinken. Ein aufmerksamer Badegast rettete den Jungen.

Gegen 17.00 Uhr befand sich ein 4-Jähriger zusammen mit seiner Familie zum Baden im Freibad. Als er zusammen mit seiner 9-jährigen Schwester am Beckenrand entlanglief, rutschte er aus, stieß sich vermutlich den Kopf am Beckenrand und fiel anschließend in das Becken im Schwimmerbereich. Der 4-jährige Nichtschwimmer drohte zu ertrinken, konnte durch einen aufmerksamen Badegast aus dem Wasser gezogen und anschließend durch das Bademeisterteam erfolgreich reanimiert werden.

Der Junge wurde daraufhin mit dem Rettungshubschrauber zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht. Inzwischen ist er wieder bei Bewusstsein und wohlauf.