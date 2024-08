Auseinandersetzung beim Stadtfest - Zeugen und Geschädigte werden gebeten sich zu melden

ASCHAFFENBURG / INNENSTADT. Am späten Samstagabend gerieten drei Männer vor der "Schlappeseppelbühne" in Streit und besprühten sich gegenseitig mit Pfefferspray. Unbeteiligte Zeugen reagierten vorbildlich und die am Stadtfest eingesetzten Polizisten wurden den Fliehenden schnell habhaft.

Am Samstag, gegen 22:50 Uhr, wurde das Aschaffenburger Stadtfest Schauplatz einer Auseinandersetzung dreier Männer. Die Drei im Alter von 27 bis 29 Jahren gerieten vor der "Schlappeseppelbühne" in der Goldbacher Straße in Streit. Der Konflikt eskalierte und die Männer besprühten sich gegenseitig mit Pfefferspray. Fluchtartig verließen die Männer anschließend den Ort des Geschehens.

Besucher des Stadtfestes, welche die Tat aus nächster Nähe miterlebt haben, wiesen den hinzugeilten Polizisten den Weg. Die Beamten nahmen daraufhin sofort die Verfolgung auf und haben die drei Tatverdächtigen schnell stellen können. Gegen die Männer wird nun ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.

Besucher des Stadtfestes die durch das Pfefferspray verletzt wurden, die Auseinandersetzung beobachtet haben oder im Besitz von Videoaufnahmen sind, werden gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburger unter Tel. 06021/857-0 entgegen.

Trio bricht Pkw auf - Zeugen werden aufgerufen sich zu melden

ASCHAFFENBURG / DAMM. Am Samstagabend waren drei Personen an dem Aufbruch eines Pkw beteiligt. Die Täter entwendeten Wertgegenstände und flüchteten anschließend vom Tatort. Die Polizei bittet die Aschaffenburger Bevölkerung um ihre Mithilfe.

Am Samstag, gegen 21:15 Uhr, stand ein Mann an der Kreuzung Schneidemühlweg/Boppstraße. Dieser Mann stand schmiere. Zwei weitere Personen, ein Mann und eine Frau, befanden sich im Schneidemühlweg an einem grauen Opel. Auf einmal war Glas zu hören das zerschlagen wurde und Scherben die zu Boden fielen. Die Frau an dem Pkw griff ins Innere des Fahrzeugs und durchwühlte es. Mit einem Rucksack und Wertgegenständen im Wert von 200 Euro flüchtete das Trio in unbekannte Richtung.

Eine unmittelbar eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief ergebnislos. Die Beamten haben vor Ort Spuren gesichert und Zeugen befragt. Nun hofft die Polizei auf weitere Hinweise aus der Bevölkerung.

Die drei Täter können folgendermaßen beschrieben werden:

1. Täter

Weiblich

Schlank

Dunkle Jeans und schwarzes Top

2. Täter

Männlich

Circa 170 cm groß

Dunkel gekleidet

3. Täter

Männlich

Dunkel gekleidet

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-0 zu melden.

Zwei Einbrüche am Abend - Die Kriminalpolizei ermittelt

LKR. ASCHAFFENBURG. Am vergangenen Freitag und Samstag haben Unbekannte die Abwesenheit der Hausbewohner genutzt und sind in den Abendstunden in deren Häuser eingebrochen. Sie verursachten dadurch Sachschaden für mehrere hundert Euro. Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen aufgenommen und ruft nun die Bevölkerung auf sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

ASCHAFFENBURG

In der Österreicher Straße sind die Täter in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Hier haben die Unbekannten ein Fenster gewaltsam geöffnet und im Anschluss das Innere des Anwesens durchwühlt. Der Einbruch fand am Freitag in der Zeit von 20:00 Uhr bis 22:00 Uhr statt. Ob die Unbekannten bei ihrer Tat gestört wurden oder nichts von Interesse fanden ist unklar - sie flüchteten jedoch ohne Beute.

MÖMBRIS

Im Wiesenweg haben die Täter am Samstag zwischen 20:15 Uhr und 23:45 Uhr zugeschlagen. Das Innere durchsuchten sie nach Wertgegenständen und entkamen letztlich unerkannt. Der Beuteschaden ist noch unklar und wird derzeit erhoben.

Die Kriminalpolizei Aschaffenburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung:

Haben Sie Personen festgestellt die sich in Tatortnähe verdächtig Verhalten haben?

Bemerkten Sie ortsfremde Fahrzeuge?

Hörten Sie Geräusche die ungewöhnlich für die späte Uhrzeit waren?

Können Sie sonst sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06021/857-1733 zu melden.

Weitere Zeugenaufrufe

Polizeiinspektion Aschaffenburg

ASCHAFFENBURG / OBERNAU. In der Zeit von Donnerstag, 16:00 Uhr, bis Freitag, 15:50 Uhr, wurde einem weißen VW Golf der linke Außenspiegel abgefahren. Das Fahrzeug stand am rechten Fahrbahnrand in der Maintalstraße. Die Polizei sucht nun nach dem Verursacher.

Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Aschaffenburg unter Tel. 06021/857-2230 entgegen.