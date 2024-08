BLAICHACH/OT HOFEN. Am Samstag, 24.08.2024, gegen 19:00 Uhr, konnte durch Zeugen eine aufsteigende Rauchsäule, aus einem bewaldeten Gebiet, am Ortsrand von Hofen beobachtet werden. Durch die Brandentdecker wurde umgehend ein Notruf bei der integrierten Leitstelle Allgäu abgesetzt. Durch die eintreffende Streife der örtlich zuständigen Polizeiinspektion und der Feuerwehrkräfte konnte eine im Vollbrand stehende Holzhütte in einem kleinen Waldstück festgestellt werden. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehrkräfte, konnte ein Übergreifen der Flammen auf das Waldstück verhindert werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Es entstand ein Schaden von ca. 10.000 Euro. Vor Ort waren die Feuerwehr aus Blaichach mit 25 Einsatzkräften und ein Rettungswagen in Bereitschaft eingesetzt. In weiterer Folge wurde ein Polizeihubschrauber zur Absuche eines nahegelegenen Waldstückes an die Einsatzörtlichkeit beordert, da von einer vorsätzlichen Brandstiftung ausgegangen wird. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Immenstadt sowie den Kriminaldauerdienst aus Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen insbesondere zur Klärung der Brandursache werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur möglichen Brandentstehung oder zu verdächtigen Wahrnehmungen geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Immenstadt zu melden. Tel. 08323/96100. KPI Memmingen-KDD).

