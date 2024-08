WORINGEN. Am frühen Nachmittag des 24.08.2024 ereignete sich auf der Landstraße zwischen Woringen und Kronburg ein schwerer Verkehrsunfall. Der 44-jährige Fahrer des Unfallfahrzeuges war mit seinen zwei 10 und 11-jährigen Neffen und deren 29-jähriger Tante unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die beiden Kinder wurden schwer verletzt mit dem Rettungswagen in die Klinik verbracht, die Erwachsenen wurden jeweils schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in Kliniken geflogen. Ein Unfallgutachter wurde durch die Staatsanwaltschaft hinzugezogen. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an. (PI Memmingen)

