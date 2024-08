MEMMINGEN / A 96. Ein spektakulärer Unfall mit zum Glück glimpflichem Ausgang ereignete sich am Samstagmorgen gegen 06:40 Uhr auf der A 96 bei Memmingen. Eine 25-Jährige fuhr mit ihrem Pkw Fiat 500 in Richtung München. Zwischen der Anschlussstelle Aitrach und dem Memminger Kreuz kam sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten und lenkte im Anschluss gegen, so dass das Fahrzeug ins Schlingern geriet. Der Pkw schleuderte quer über beide Fahrstreifen, kippte zur Seite und kam schließlich auf dem Dach liegend, auf dem rechten Fahrstreifen zum Stillstand. Die 25-Jährige konnte sich selbständig aus dem Pkw befreien. Sie wurde mit leichten Verletzungen durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Der Fiat 500 war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr aus Aitrach war zur Absperrung und Fahrbahnreinigung vor Ort. Der rechte Fahrstreifen war bis zur Fahrzeugbergung durch den Abschleppdienst für etwa eine Stunde gesperrt. Aufgrund des geringen Verkehrs kam es nicht zu Beeinträchtigungen oder Rückstau. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6.000 Euro. (APS Memmingen).

