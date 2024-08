BLAICHACH. Am Freitag, den 23.08.2024, gegen 15:10 Uhr, konnte durch einen Zeugen eine aufsteigende Rauchsäule, aus einem bewaldeten Gebiet, in der Nähe zum Siegelsee beobachtet werden. Durch den Mann wurde sofort ein Notruf abgesetzt und durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte konnte am Brandort ein brennendes Holzlager mit mehreren Ster Holz festgestellt werden. Da das Holzlager bereits in Vollbrand stand, konnte dies durch die Feuerwehr aus Blaichach kontrolliert abgebrannt und ein Übergreifen des Feuers auf die nahegelegenen Bäume verhindert werden. Personen wurden durch das Feuer nicht verletzt, es entstand ein Sachschaden von ca. 8.000 Euro. Die ersten Ermittlungen vor Ort wurden durch die Polizeiinspektion Immenstadt, sowie den Kriminaldauerdienst Memmingen geführt. Die weiteren Ermittlungen insbesondere zur Klärung der Brandursache werden durch das zuständige Fachkommissariat der Kriminalpolizeiinspektion Kempten übernommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur möglichen Brandentstehung geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Immenstadt zu melden. Tel: 08323/96100. (KPI Memmingen – KDD)

