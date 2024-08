LEIDERSBACH, LKR. MILTENBERG. Seit Freitagmittag wird eine alte Dame vermisst. Die gesuchte Frau ist ersten Erkenntnissen nach auf Hilfe angewiesen und nicht orientiert. Die Polizei in Obernburg am Main sucht zur Stunde nach der 84-Jährigen und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Die 84-jährige Martha Wenzel verlies heute, gegen 13:00 Uhr, eine Pflegeeinrichtung im Plantagenweg und ist seitdem nicht mehr gesehen worden. Der Frau kennt sich in der Gegend nicht aus, sie ist jedoch gut zu Fuß. Die Gesuchte hat Schwierigkeiten sich zu Verständigen und im besten Fall würde sie flüstern. Die Beamten der Polizeiinspektion Obernburg am Main suchen zur Stunde intensiv nach der Frau und setzen zudem auch einen Polizeihubschrauber ein. Die Bevölkerung wird gebeten sich mit Hinweisen an die Polizei zu wenden.

Frau Wenzel kann wie folgt beschrieben werden:

170 cm groß

Mittellange graue Haare

Trägt möglicherweise eine helle Hose und ein dunkelblaues Oberteil

Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 06022/629-0 zu melden.