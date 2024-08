BUXHEIM/A96 Am späten Vormittag ereignete sich an einem Stauende ein Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen. Ein weiteres Fahrzeug wurde durch herumfliegende Splitter beschädigt.

Ein 72-jähriger Pkw Lenker befuhr mit seinem Kastenwagen die Autobahn in Richtung München. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens, welches dem Reiseverkehr geschuldet war, staute es sich kurz vor dem Autobahnkreuz Memmingen. Der 72-Jährige fuhr am Stauende einem vorausfahrenden Wohnwagengespann nahezu ungebremst auf. Der Wohnwagen wurde hierbei komplett zertrümmert. Das Zugfahrzeug wurde ebenfalls stark beschädigt. Ein vorausfahrender Pkw wurde durch herumfliegend Fahrzeugteile leicht beschädigt. Nach Abklärung durch den Rettungsdienst wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 60.000€. Für Aufräum- und Bergungsarbeiten wurde die Fahrbahn für kurze Zeit durch die Feuerwehr Memmingen komplett gesperrt. Im Anschluss wurde der Verkehr über die Standspur geleitet. (APS Memmingen)

