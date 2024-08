GÜNZACH/ALBRECHTS. Am Freitagvormittag ereignete sich auf der Staatsstraße zwischen Albrechts und Schotten ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 58-Jähriger erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Ein 58-jähriger Motorradfahrer war in Richtung Günzach unterwegs und war gerade dabei, einen Lkw zu überholen. Dabei übersah er einen entgegenkommenden Pkw und kollidierte mit diesem frontal. Der Motorradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Verletzungen. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden beträgt mehrere 10.000 Euro. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Staatsstraße für vier Stunden komplett gesperrt. Es befand sich ein Großaufgebot an Rettungskräften von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sowie ein Rettungshubschrauber im Einsatz. (PI Kaufbeuren)

Medienkontakt:

Pressestelle beim Polizeipräsidium Schwaben Süd/West, D-87439 Kempten (Allgäu),

Rufnummer (+49) 0831 9909-0 (-1012/ -1013).