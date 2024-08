BAYREUTH. In der Nacht auf Freitag gerieten zwei Männer in Bayreuth in Streit. Ein Unbekannter soll handgreiflich geworden sein und einem 48-Jährigen unter anderem das Mobiltelefon gestohlen haben. Die Kriminalpolizei Bayreuth ermittelt und sucht Zeugen.

Am Freitag um kurz nach 1 Uhr saß der 48-Jährige neben dem Unbekannten auf einer Parkbank in der Nähe des Bayreuther Rathauses. Sie gerieten im Gespräch in Streit. Daraufhin soll der Unbekannte den 48-Jährigen geschlagen haben und seine Kopfhörer sowie sein Skateboard beschädigt haben. Anschließend lief der Unbekannte in Richtung Sparkasse davon. Kurz darauf bemerkte der 48-Jährige das Fehlen seines Mobiltelefons, welches der Unbekannte mutmaßlich an sich genommen hatte.

Der unbekannte Mann wird wie folgt beschrieben:

zirka 180 Zentimeter groß

sehr kurzes, blondes Haar, fast Glatze

helle Hautfarbe

trug eine Hose mit schwarz-weißem Camouflage-Muster und ein T-Shirt

Die Kriminalpolizei Bayreuth hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen. Wer die Auseinandersetzung beobachtet oder Angaben zu der beschriebenen Person machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr. 0921/5060 bei der Kripo Bayreuth zu melden.