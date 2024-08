AMPFING, LKR. MÜHLDORF A. INN. In der Nacht auf Samstag, 17. August 2024, sind bislang unbekannte Täter in einen Betrieb für Landtechnik in Ampfing eingebrochen. Die Kriminalpolizei Traunstein hat die Ermittlungen übernommen und bittet hierzu um Hinweise aus der Bevölkerung. Für sachdienliche Hinweise, die zur Aufklärung der Tat oder zur Ergreifung der Täter führen, wurde eine private Belohnung ausgesetzt.

Das Ziel von Einbrechern wurde von Freitag auf Samstag (17. August 2024) der Betrieb eines Landmaschinenhändlers in Ampfing. Am Samstagmorgen, gegen 7.45 Uhr, hatte ein Mitarbeiter der Firma bemerkt, dass eine Lagerhalle, eine Werkstatt und ein Lagerraum auf dem Betriebsgelände gewaltsam aufgebrochen wurden. Es wurden mehrere Bildschirme von Traktoren, GPS-Geräte, Lenkssysteme sowie weitere Zubehörteile entwendet. Stehl- und Sachschaden belaufen sich insgesamt auf einen hohen fünfstelligen Eurobetrag.

Die ersten Maßnahmen wurden von Beamten der Polizeiinspektion Mühldorf getroffen. Noch vor Ort übernahmen der Kriminaldauerdienst und das Kommissariat 7 der Kriminalpolizeistation Mühldorf a. Inn Spurensicherungsmaßnahmen sowie weitere Ermittlungen. Diese werden vom zuständigen Fachkommissariat 10 der Kriminalpolizei Traunstein, unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Traunstein, fortgeführt.

Belohnung ausgesetzt

Bereits zum wiederholten Male wurde der Betrieb für Landtechnik in Ampfing Ziel von Einbrechern. Daher hat die Geschäftsleitung für sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung, die zur Aufklärung der Tat oder Ergreifung der Täter führen, eine Belohnung von 10.000 Euro ausgesetzt.

Hinweis: Hierbei handelt es sich um eine Auslobung der Geschäftsleitung der geschädigten Firma und um keine behördliche Auslobung.

Zur Klärung des Sachverhalts bittet die Kriminalpolizei Traunstein unter der Telefonnummer 08651/970-0 oder bei jeder anderen Dienststelle um Zeugenhinweise: